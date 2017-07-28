Какие новые туристические объекты запустили в этом сезоне на Алтае

Бирюзовая Катунь. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская. Летние бассейны в Altai Palace. Фото: vk.com/altaipalace. "Купеческая слобода Андреевых" в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев. В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Мест стало больше

В этом году общий номерной фонд туристических баз Алтайского района вырос на 470 дополнительных мест, сообщает краевое управление по туризму. Инвесторы "Бирюзовой Катуни" запустили базы отдыха "Елка" (на 68 мест), "Красный Камень" (на 57 мест), "Зеленый Алтай" (на 21 мест), а также гостиничный комплекс на 20 мест.

Ранее altapress.ru сообщал, что компания "Алтай-Парк-Отель" в турзоне построила парк-отель "Подгорица", в котором могут разместится около 76 человек. Этой зимой комплекс принимал первых туристов. Сейчас там достраивают несколько объектов. По словам гендиректора Алексея Репина, на одном из экспертных советов инвестор заявил, что собирается в ближайшие два-три года увеличить свой номерной фонд в полтора раза.

В селе Алтайское в этом году открыли небольшую гостиницу "Спортивная" на 17 мест. Рядом с озером Ая появились гостевые дома "Хорошая компания", "Эко Трэвел", "Хижина" общей вместимостью около 80 человек.

Постепенно развивается инфраструктура на алтайских озерах. В этом году открыли небольшую турбазу "Саввушки" на берегу озера Колыванское (Змеиногорский район), гостиницу "Арарат" в Родинском районе, гостиничный комплекс "Бриз" в Романовском районе. В Павловске в комплексе с лыжной базой запустили гостиницу на 16 мест.

Этим летом на территории парк-отеля "Ая" также заработал самый крупный комплекс отрытых бассейнов "АлтАйская Ривьера", рассчитанный на 3 тыс. туристов. Его построили для того, чтобы разгрузить озеро.

Курорт с нуля

В "Белокурихе-2" сейчас инвесторы ведут активное строительство. По мнению участников рынка, новый курорт позволит разгрузить санатории и отели Белокурихи. В июле в субкластере уже запустили первый туристический объект — историко-архитектурный комплекс "Андреевскую слободу".

Юрий Захаров,

начальник краевое управление по внешним связям, туризму и курортному делу:

Владельцы комплекса рассказывают, что фиксируют огромное количество гостей. В состав "Андреевской слободы" также входит ресторан (русско-немецкой кухни - ред.), сейчас в нем ведут внутреннюю отделку. Он заработает после того, как будет подана необходимая инфраструктура.

По словам Юрия Захарова, сейчас в субкластере строят пять гостиниц рядом с "Андреевской слободой". Как сообщили altapress.ru в пресс-службе сети санаториев "Курорт Белокуриха", компания "Сиблюкс", которая возводит гостиничный комплекс, построила уже несколько зданий, одно них уже имеет крышу. Примерно на этой же стадии находится гостиница, которую строит предприниматель из Сургута.

Пока на территории субкластера нет газа, воды и электричества. После того, как эти коммуникации запустят, объекты смогут принимать гостей.

Юрий Захаров,

начальник краевое управление по внешним связям, туризму и курортному делу:

Основная задача, которая стоит перед нами, завершить строительство инфраструктуры. В этом году мы планирует построить магистральные сети и приступить к внутренним сетям. Без этих коммуникаций создание крупных комплексов невозможно. К концу текущего года к строящимся объектам подведем электричество.

Ранее сообщалось, что на территории субкластера "Белокуриха-2" начали строить улицу для алтайских художников и мастеров. Автор проекта "Мир художников" — скульптор-ювелир Владимир Войчишин. Здесь уже заложили фундамент у Музея шоколадных скульптур. Его откроют этой осенью, сообщили в пресс-службе "Курорта Белокуриха".

Здесь также строят спортивные объекты. Уже этой зимой туристы смогут покататься на лыжно-биатлонной трассе, а вот стадион появится в следующей году. В зимний сезон на горе Мишина запустят лыжный подъемник. Инвестирует эти проекты компания "Курорт Белокуриха".

В казино с семьей

В игорной зоне "Сибирская монета" закончили строительные и ремонтные работы в отеле "Алтай Пелас", который рассчитан на 139 человек. Ранее управляющий казино Игорь Речка рассказывал altapress.ru, что весной и летом собственник планирует построить spa-комплекс, профессиональное караоке и бильярдный клуб, а также обустроить летнюю площадку около здания.

Сейчас все объекты запущены, на территории казино работают два летних бассейна с подогревом, теннисный корт и спортивная площадка. Также здесь оборудовали сцену для проведения фестиваля Altai Palace Fest — все лето на этой площадке выступают известные звезды российской эстрады. Собственник рассчитывает на то, чтобы в комплекс приезжали семейные пары с детьми.

В планах

По словам Юрия Захарова, Белокуриха — это не только центр развития оздоровительного отдыха, но это еще интересная деловая площадка. Сейчас в городе-курорте строят крупный конгресс-центр. Проект деловой площадки презентовали еще в январе 2014 года. Однако сроки строительства были смещены и к работе преступили только в этом году. Ранее сообщалось, что инвестор "Курорт Белокуриха" планировал вложить в объект 400 млн рублей. В четырехэтажном здании должны быть административные помещения и зоны для отдыха.

Строительство возобновили в этом году, здесь уже возвели два этажа. По словам Юрия Захарова, этот центр позволит городу-курорту развивать деловой туризм, проводить мероприятия высокого уровня.

Ранее сообщалось, что компания "РЖД-Здоровье" планирует построить в Белокурихе санаторий на 300 мест за 850 млн рублей.

В поселке Тягун Заринского района построят спортивную деревню. Объект планируют построить за пять лет, при этом инвесторы уже готовы вложить в него около 500 млн рублей. Здесь планируют построить четыре турбазы, а также лыжную трассу, бугельную канатную дорогу, трассы для саночного спорта, сноубордов и велоспорта, а также стрельбище для биатлона.

Ранее altapress.ru сообщал, что в "Бирюзовую Катунь" зашли крупные инвесторы, которые намерены построить несколько гостиничных комплексов.