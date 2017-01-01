Фотофакты. В алтайском поселке построят альтернативу Шерегешу

В поселке Тягун Заринского района построят спортивную деревню. Генеральный план застройки крупного туристического комплекса одобрили на совещании у губернатора Александра Карлина 14 февраля, сообщает сайт правительства Алтайского края. Объект планируют построить за пять лет, при этом инвесторы уже готовы вложить в него около 500 млн рублей.
Работа над проектом уже идет. Как сообщил глава администрации Заринского района Виктор Азгалдян, объект создаст около 100 рабочих мест. Цены на отдых в спортивной деревне будут невысокими, поэтому комплекс станет доступен всем слоям населения.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Станция Тягун имеет свои плюсы: населенный пункт, в котором живут около 2000 человек, хорошая транспортная доступность, необходимые трудовые ресурсы и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт, сбор дикоросов — можно выстроить вполне окупаемую и рентабельную бизнес-модель. На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действуют несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период.
Согласно генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест.
- На базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спорт-ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.
- На базе "Лесная поляна — 1" площадью 2,7 га построят гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест, а также площадку для барбекю, баню, костровую и детскую площадки.
- База "Лесная поляна— 2" рассчитана на 92 места, здесь также будут баня, детский городок, костровая и спортивные площадки.
- В спортивной деревне также построят базу спортивно-оздоровительного лагеря "Снегирь". Он сформирован на основе существующей базы "Таежный край". Этот комплекс рассчитан на 250 мест, в двухэтажные гостиницы встроят общепит и досуговые помещения, на территории построят парковку, хозблок, две бани и детский городок.
В проект включены такие спортивные объекты, как лыжная трасса, бугельная канатная дорога, трассы для саночного спорта, сноубордов и велоспорта, а также стрельбище для биатлона.
На территории спортивной деревни также планируют построить вертолетную площадку и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Базы оборудуют автомобильными парковками.
При этом в Тягун можно доехать из Барнаула не только на автотранспорте, но и на электричке.
Справка
Проект "Генеральный план застройки спортивной деревни в поселке Тягун Заринского района Алтайского края" охватывает площадь 39 гектаров. Рекреационная зона в проекте расположена в южной части станции Тягун, прилегающей к тайге. Станция расположена в западной части Салаирского кряжа.
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