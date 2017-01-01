Фотофакты. В алтайском поселке построят альтернативу Шерегешу

Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru. Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru. Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru. Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru. Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru. Проект туристического комплекса в поселке Тягун. Фото: altairegion22.ru.

Работа над проектом уже идет. Как сообщил глава администрации Заринского района Виктор Азгалдян, объект создаст около 100 рабочих мест. Цены на отдых в спортивной деревне будут невысокими, поэтому комплекс станет доступен всем слоям населения.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Станция Тягун имеет свои плюсы: населенный пункт, в котором живут около 2000 человек, хорошая транспортная доступность, необходимые трудовые ресурсы и хорошие погодные условия, которые позволяют заниматься туризмом практически круглый год. Горные лыжи, биатлон, рыбалка, конный спорт, сбор дикоросов — можно выстроить вполне окупаемую и рентабельную бизнес-модель. На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действуют несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период.

Согласно генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест.

На базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спорт-ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.

На базе "Лесная поляна — 1" площадью 2,7 га построят гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест, а также площадку для барбекю, баню, костровую и детскую площадки.

База "Лесная поляна— 2" рассчитана на 92 места, здесь также будут баня, детский городок, костровая и спортивные площадки.

В спортивной деревне также построят базу спортивно-оздоровительного лагеря "Снегирь". Он сформирован на основе существующей базы "Таежный край". Этот комплекс рассчитан на 250 мест, в двухэтажные гостиницы встроят общепит и досуговые помещения, на территории построят парковку, хозблок, две бани и детский городок.

В проект включены такие спортивные объекты, как лыжная трасса, бугельная канатная дорога, трассы для саночного спорта, сноубордов и велоспорта, а также стрельбище для биатлона.

На территории спортивной деревни также планируют построить вертолетную площадку и конюшни для сообщения спортивных баз с горнолыжным спуском. Для передвижения по комплексу в летнее время предусмотрены велосипедные дорожки. Базы оборудуют автомобильными парковками.

При этом в Тягун можно доехать из Барнаула не только на автотранспорте, но и на электричке.

Справка

Проект "Генеральный план застройки спортивной деревни в поселке Тягун Заринского района Алтайского края" охватывает площадь 39 гектаров. Рекреационная зона в проекте расположена в южной части станции Тягун, прилегающей к тайге. Станция расположена в западной части Салаирского кряжа.