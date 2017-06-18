В туркластере "Белокуриха-2" скоро откроется первый крупный объект

20 июня в туркластере "Белокуриха-2" планируется открытие историко-архитектурного комплекса "Андреевская слобода". Туристы смогут увидеть, как кузнец кует железо, как готовят хлебное вино и пекут хлеб, а также посмотреть старинные вещи XIX века. Об этом сообщает Алтайтурцентр на своем сайте.
От санаториев Белокурихи в "Андреевскую слободу" планируется организовать бесплатную доставку туристов. На территории комплекса начнет работать винокурня, пекарня и кузница, дом знахарки. В двухэтажном срубе с резными наличниками откроется стилизованный ресторан.
При реконструкции интерьера старинных объектов использовались подлинные вещи XIX века. Сундуки, иконы и посуду, домашнюю утварь и хозяйственные приспособления целый год собирали экспедиции по отдаленным деревням Алтая. Центр слободы - дом купцов Андреевых, построенный в 1822 году, - тоже подлинный. Он перевезен из села Верх-Ануйского.
Открытие историко-архитектурного комплекса запланировано на 15.00 во вторник, 20 июня. Участие возможно по предварительной записи.
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