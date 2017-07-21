В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

В субкластере построят 10 помещений площадью по 20 кв. м. Каждое творческое направление получит свой собственный дом, который будет выполнен в оригинальном стиле. Для гончаров — гончарная мастерская, для художников — художественная галерея. К разработке проекта подключат детские студии и школы искусств. Здесь уже начали строить первый объект — музей шоколадных скульптур, который планируют открыть этой осенью.

Владимир Войчишин,

скульптор-ювелир:

Мы сейчас создаем Ассоциацию художников Белокурихи, чтобы совместно работать в этом проекте. Это будет целая улица рядом с уже открывшейся "Андреевской слободой". "Белокуриха-2" станет не только местом для отдыха, занятия спортом и оздоровлением, но и местом культурного времяпровождения. А мастера в свою очередь смогут со своими работами напрямую выйти, что называется, "в массы". Ведь сюда едут туристы со всей России. Их поток постоянно растет.

Инвестором строящегося объекта выступает компания "Курорт Белокуриха". В проекте планируют объединить людей творческих профессий региона.

Ранее altapress.ru писал о том, что на территории "Белокурихи-2" недалеко от "Андреевской слободы" установили космический аппарат из галактики "Кин-дза-дза" — пепелац.