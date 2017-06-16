В "Белокурихе-2" "приземлится" космический корабль

Пепелац станет частью композиции "Ку!" скульптора-ювелира Владимира Войчишина. Высота аппарата более 6 метров. Установить объект планируют через месяц.

Владимир Войчишин отметил, что идея "приземлить" пепелац около вертолетной площадки на "Белокурихе-2" пришла во время рыбалки. Когда разжигал костер, у него сломалась спичка. После этого он вспомнил, что в знаменитом фильме "Кин-дза-дза" они ценятся на вес золота.

На территории туркластера "Белокуриха-2" установят несколько арт-объектов Владимира Войчишина.

Ранее altapress.ru писал о том, что на серпантинной дороге к строящемуся курорту "Белокуриха-2" появится шестиметровый байкерский топор.