В "Белокурихе-2" "приземлится" космический корабль

На вертолетной площадке "Белокурихи-2" готовится к "приземлению" космический корабль из галактики "Кин-дза-дза" — пепелац, без шуток сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". Этот летательный аппарат станет новым арт-объектом скульптора Владимира Войчишина.
Пепелац станет частью композиции "Ку!" скульптора-ювелира Владимира Войчишина. Высота аппарата более 6 метров. Установить объект планируют через месяц.
Владимир Войчишин отметил, что идея "приземлить" пепелац около вертолетной площадки на "Белокурихе-2" пришла во время рыбалки. Когда разжигал костер, у него сломалась спичка. После этого он вспомнил, что в знаменитом фильме "Кин-дза-дза" они ценятся на вес золота.
На территории туркластера "Белокуриха-2" установят несколько арт-объектов Владимира Войчишина.
Ранее altapress.ru писал о том, что на серпантинной дороге к строящемуся курорту "Белокуриха-2" появится шестиметровый байкерский топор.
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