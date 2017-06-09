Фотофакты. На знаменитой алтайской дороге поставят гигантский топор

Как будет выглядеть памятник байкерскому топору на серпантине у Белокурихи-2. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха". Как будет выглядеть памятник байкерскому топору на серпантине у Белокурихи-2. Фото: предоставлено АО "Курорт Белокуриха". Серпантин Белокуриха-2. Фото: letim-visoko.ru. Серпантин Белокуриха-2. Фото: letim-visoko.ru. Серпантин Белокуриха-2. Фото: letim-visoko.ru. Оформление серпантина к субкластеру "Белокуриха-2". Фото: altdor.ru. Поездка по серпантину в Белокурихе-2. Фото: www.instagram.com/slivko_viktoria.

Новый арт-объект планируют открыть уже в июле. Этот памятник будет увеличенной копией хранящегося в "Музее серебра" санатория "Белокуриха" работы алтайского художника Владимира Войчишина "Байкер как икона".

Владимир Войчишин,

скульптор-ювелир:

В Белокурихе много объектов, так сказать, "под старину", вроде мельницы, купеческой усадьбы и т.д. Но ведь мы живем в современном мире, где есть современные увлечения. Одно из них – байкерское движение, с которым я познакомился еще когда жил в США. Сам дух Алтая – это драйв, это жажда жизни и свежей крови, что роднит его с идеями мотобратства. Моя работа "Байкер как икона" посвящена именно им, в ней использован бренд "Харлей-Дэвидсон", вдохновила же на ее создание меня песня Пола Маккартни "Biker Like An Icon".

В планах у инвестора нового комплекса компании "Курорт Белокуриха" — оборудовать площадку для байкеров в виде старинной антуражной АЗС, а также развернуть сцену для байкерского рок-фестиваля. Также есть идея пригласить лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Хирурга Залдостанова с его товарищами по клубу, сибирских байкеров и организовать мотопробег "Бирюзовая Катунь – Белокуриха-2" с рок-концертом в финале .

Справка

Белокуриха-2 — строящийся в 10 км от Белокурихи горный курорт, рассчитанный на 3000 человек, с возможностью увеличения до 5000.

В районе "Белокурихи-2" открыто новое месторождение минеральной воды (Искровское), по запасам сравнимое с тем, что используется в Белокурихе уже более 150 лет. В настоящее время на территории "Белокурихи-2" открыты 2 терренкура для оздоровительной ходьбы, несколько туристических маршрутов, установлены арт-объекты. В начале лета там откроется историко-рекреационный комплекс "Усадьба купцов Андреевых".