Строительство ЛЭП в Белокурихе-2 затянется из-за археологических раскопок

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Сегодня, 14:22.
Туризм

Строительство ЛЭП в Белокурихе-2 приостановят из-за археологических исследований, пишет "Российская газета". Ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири Дмитрий Папин пояснил, что на месте строительных работ нашли археологические памятники, которые планируют изучить этим летом. 

"Белокуриха-2".
"Белокуриха-2". Фото из архива редакции.

Археологические исследования проведут на всем протяжении прокладки ЛЭП, цитирует газета слова специалиста.

Дмитрий Папин, 
ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири, доцент АлтГУ:

Здесь были найдены археологические памятники, и сейчас мы ведем изучение территории, чтобы определить границы этих объектов культурного наследия. Нам предстоит оценить их культурно-историческую ценность и провести археологические раскопки.

Дмитрий Папин считает, что пока сложно сказать, сколько времени понадобится, чтобы провести исследование территории. Вероятно, строительство ЛЭП завершат не в этом году.

Ранее altapress.ru сообщал, что завершить масштабных инженерных работ запланировано в 2017 году на территории нового курорта "Белокуриха-2". В январе этого года здесь установили первую опору ЛЭП — начало трассы линии электропередачи 110 кВ. Сейчас ведется строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, которое начали еще в прошлом году.

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