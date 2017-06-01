Строительство ЛЭП в Белокурихе-2 затянется из-за археологических раскопок

Археологические исследования проведут на всем протяжении прокладки ЛЭП, цитирует газета слова специалиста.

Дмитрий Папин,

ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири, доцент АлтГУ:

Здесь были найдены археологические памятники, и сейчас мы ведем изучение территории, чтобы определить границы этих объектов культурного наследия. Нам предстоит оценить их культурно-историческую ценность и провести археологические раскопки.

Дмитрий Папин считает, что пока сложно сказать, сколько времени понадобится, чтобы провести исследование территории. Вероятно, строительство ЛЭП завершат не в этом году.

Ранее altapress.ru сообщал, что завершить масштабных инженерных работ запланировано в 2017 году на территории нового курорта "Белокуриха-2". В январе этого года здесь установили первую опору ЛЭП — начало трассы линии электропередачи 110 кВ. Сейчас ведется строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, которое начали еще в прошлом году.