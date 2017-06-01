Строительство ЛЭП в Белокурихе-2 затянется из-за археологических раскопок

Строительство ЛЭП в Белокурихе-2 приостановят из-за археологических исследований, пишет "Российская газета". Ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири Дмитрий Папин пояснил, что на месте строительных работ нашли археологические памятники, которые планируют изучить этим летом.
Археологические исследования проведут на всем протяжении прокладки ЛЭП, цитирует газета слова специалиста.
Дмитрий Папин,
ведущий научный сотрудник барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири, доцент АлтГУ:
Здесь были найдены археологические памятники, и сейчас мы ведем изучение территории, чтобы определить границы этих объектов культурного наследия. Нам предстоит оценить их культурно-историческую ценность и провести археологические раскопки.
Дмитрий Папин считает, что пока сложно сказать, сколько времени понадобится, чтобы провести исследование территории. Вероятно, строительство ЛЭП завершат не в этом году.
Ранее altapress.ru сообщал, что завершить масштабных инженерных работ запланировано в 2017 году на территории нового курорта "Белокуриха-2". В январе этого года здесь установили первую опору ЛЭП — начало трассы линии электропередачи 110 кВ. Сейчас ведется строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, которое начали еще в прошлом году.
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