В Белокурихе-2 установили космический аппарат

Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха". Космический аппарат в Белокурихе-2. Фото: Пресс-служба "Курорта Белокуриха".

Напомним, высота аппарата более 6 метров. Автор "аппарата" рассказал о том, что в скором времени арт-объект дополнится новыми элементами.

Владимир Войчишин,

скульптор-ювелир:

Владимир Войчишин.

Все узлы собирал по деталям: ноги пепелаца — от крана, трубки — от трактора, конус на крыше — дозатор раствора, и так далее. Сам пепелац — ещё не всё. Как видим, он приземлился, но его экипаж выходить не собирается. Мы уже плюкан и приветствовали, как подобает — криком "Ку!", надев на нос колокольчик, однако это не помогло. Видимо, не к лицу им гулять по чужой планете пешком. Поэтому сейчас готовим для дорогих иногалактических гостей транспорт — шестиколёсную телегу. Поставим её здесь же, как дополнение арт-объекта.

Пепелац уже посетили первые туристы.

Справка

"Кин-дза-дза" — фантастическая антиутопия режиссера Георгия Данелии — рассказывает о двух землянах, случайно оказавшихся в забавном, но в чём-то и страшноватом обществе планеты Плюк, жители которой поделены на высших и низших в зависимости от количества спичек, которые они имеют в собственности.