В Белокурихе-2 установили космический аппарат

На территории "Белокурихи-2" недалеко от "Андреевской слободы" установили космический аппарат из галактики "Кин-дза-дза" — пепелац. Автор арт-объекта — известный алтайский скульптор-ювелир Владимир Войчишин, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха".
Напомним, высота аппарата более 6 метров. Автор "аппарата" рассказал о том, что в скором времени арт-объект дополнится новыми элементами.
Владимир Войчишин,
скульптор-ювелир:
Все узлы собирал по деталям: ноги пепелаца — от крана, трубки — от трактора, конус на крыше — дозатор раствора, и так далее. Сам пепелац — ещё не всё. Как видим, он приземлился, но его экипаж выходить не собирается. Мы уже плюкан и приветствовали, как подобает — криком "Ку!", надев на нос колокольчик, однако это не помогло. Видимо, не к лицу им гулять по чужой планете пешком. Поэтому сейчас готовим для дорогих иногалактических гостей транспорт — шестиколёсную телегу. Поставим её здесь же, как дополнение арт-объекта.
Пепелац уже посетили первые туристы.
Справка
"Кин-дза-дза" — фантастическая антиутопия режиссера Георгия Данелии — рассказывает о двух землянах, случайно оказавшихся в забавном, но в чём-то и страшноватом обществе планеты Плюк, жители которой поделены на высших и низших в зависимости от количества спичек, которые они имеют в собственности.
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