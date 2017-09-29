Арбитраж ввел в "СтройГАЗе" первую стадию банкротства, дольщиков призывают идти в суд

"СтройГАЗ" сумел пережить и начало 1990-х годов, когда рухнули объемы промышленного строительства, на котором специализировалась компания в советское время, и финансовые кризисы конца 1990-х и 2008-2009 годов.

Но не смог справиться с экономическими проблемами в более благополучное время. По итогам 2016 года он получил убытки в 670 млн рублей. В сентябре 2016 года один из кредиторов (госпредприятие "Алтаймедтехника") подал заявление о признании его банкротом.

И вот теперь решение вынесено: удовлетворено требование одного из кредиторов — компании "Корпоративные системы", уступившей право требования долга фирме "Ваш юридический партнер" (Москва). Резолютивная часть определения суда о введении наблюдения объявлена 20 сентября, полное решение — 25 сентября.

Процедура наблюдения введена до 29 марта 2018 года. В ходе наблюдения будет решено, каким путем идти дальше — попробовать восстановить платежеспособность компании или же открыть конкурсное производство и продать активы компании.

Временный управляющий "СтройГАЗа" - Вячеслав Кононов. Он работает арбитражником с 2011 года и до этого вел банкротство предприятий, в основном, из Москвы и Московской области.

Кредиторы

"Корпоративные системы" — относительно некрупный кредитор "СтройГАЗа": строительная компания должна этой фирме около 1 млн рублей за монтаж сети связи и радиофикации на объекте "Пожарное депо на территории экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Другим компания должна намного больше. На сегодня суд уже включил в реестр требований кредиторов "СтройГАЗа" его долг барнаульской фирме "Хайвэй" в 3,5 млн рублей, "Югу Сибири" около 21 млн рублей, компании "Алтайкрайэнерго" 43 млн, банку "Финсервис" около 230 млн.

Дольщики

А 27 сентября представители краевой госинспекции встретились с инициативной группой дольщиков дома №254 по ул. Антона Петрова, который возводит "СтройГАЗ". Ведомство рекомендует им в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о включении требований о передаче жилого помещения в реестр требований кредиторов.

С образцом заявления можно ознакомиться на сайте госинспекции.

"Горячая линия" Госинспекции: 8 (3852) 56-64-31; 56-64-39.

Стройка

В госинспекции также сообщили, что строительные работы по дому №254 на ул. А. Петрова продолжаются. Сейчас устанавливают входные двери в квартиры и системы отопления, ведут фасадные работы. Гендиректор "СтройГАЗа" Андрей Ткаченко обещает, что в установленные договорами сроки — то есть до 31 января 2018 года — обязательства перед участниками строительства будут исполнены.