Авиакатастрофы вертолетов Robinson на Алтае

20 января 2015 года в Кош-Агачском районе Республики Алтай потерпел крушение вертолет "Robinson-66", совершавший перелет по маршруту поселок Кузедеево (Новокузнецкий район Кемеровской области) — Республика Алтай. На борту находился командир воздушного судна и три пассажира.

Как выяснили специалисты, Robinson упал из-за внезапной остановки двигателя. На его борту находились член совета директоров "НефтеХимСервиса" Александр Говор и инспектор Салюгемского национального парка Валерий Оргунов, которые летели поохотиться на волков.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пилот получил задание от руководителя компании "Кустард", владевшей транспортным средством, доставить пассажиров из поселка Кузедеево Кемеровской области в Кош-Агачский район Республики Алтай для охоты на волков. Во время полета около российско-монгольской границы возникла нештатная ситуация.

Причиной происшедшего явилась вынужденная посадка вертолета в связи с потерей мощности двигателя. Находившиеся на борту люди остались живы.

Как сообщал ГУ МЧС России по Республике Алтай, авиапроисшествие произошло 50 км южнее населённого пункта Тобелер.

14 марта 2016 года в одном километре от села Чемал совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson R66 с бортовым номером RA-05796. Вертолет рухнул на правый берег Катуни.

Как сообщал источник altapress.ru, вертолет взлетел с частного коммерческого аэродрома малой авиации ИП Потапов, расположенного на плато Барантал, между селами Элекмонар и Чемал Республики Алтай. Управлял вертолетом инструктор из Екатеринбурга, приехавший для работы и обучения курсантов. Полет, по утверждению участников инцидента, был учебным. Курсантом в данном случае был сам предприниматель и владелец аэродрома Потапов.

После аварии с Robinson в январе 2015, эксперты МАК выявили "системную проблему вертолетов R-66, заключающуюся в том, что при определенных условиях возможно самовыключение двигателя в полете, которое возможно обусловлено затоком воздуха в топливную систему".

Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета с Анатолием Банных на борту