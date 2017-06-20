Барнаул опустился на шесть позиций в рейтинге безопасных городов России

Жителям России предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по 10-балльной шкале.

Барнаул занял 28 место из 100 в общем рейтинге. По сравнению с 2016 годом город спустился вниз на шесть строчек. Бийск оказался на 54 месте рейтинга, потеряв две позиции по сравнению с прошлым годом.

Наиболее безопасными для местных жителей оказались Грозный, Сочи, Нижневартовск, Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ.

В наименее безопасную десятку городов вошли: Шахты, Волгоград, Омск, Чита, Астрахань, Саратов, Челябинск, Нижний Тагил, Балашиха и Пермь.

В среднем по стране опрошенные оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных.