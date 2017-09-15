Барнаул вошел в тридцатку самых образованных городов России

Среди городов Сибирского федерального округа Барнаул также не лидирует. Он занял 7 место. На первом — Новосибирск.

В опросе приняло участие 9 тыс. респондентов в возрасте от 24 до 57 лет. Согласно его результатам, в России больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов.

Более 43% опрошенных рассказали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.

На вопрос "Что дает получение высшего образования?" 38% респондентов, ответили "уверенность в завтрашнем дне", 26% указали "получение профессии", 21% "развитие и получение новых знаний", а 25% вовсе считают, что высшее образование не дает плюсов и является пустой тратой времени.