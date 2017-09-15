Барнаул вошел в тридцатку самых образованных городов России

Опрос агентства ZOOM MARKET показал,что больше всего образованных людей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Барнаул занял в списке 21 место.
Среди городов Сибирского федерального округа Барнаул также не лидирует. Он занял 7 место. На первом — Новосибирск.
В опросе приняло участие 9 тыс. респондентов в возрасте от 24 до 57 лет. Согласно его результатам, в России больше всего выпускников экономических, юридических, технических, гуманитарных, медицинских и военных вузов.
Более 43% опрошенных рассказали, что в ближайшие пять лет рассматривают возможность получения ученой степени или дополнительного высшего образования.
На вопрос "Что дает получение высшего образования?" 38% респондентов, ответили "уверенность в завтрашнем дне", 26% указали "получение профессии", 21% "развитие и получение новых знаний", а 25% вовсе считают, что высшее образование не дает плюсов и является пустой тратой времени.
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