Барнаул занял 13-е место в рейтинге самых культурных городов России

84% жителей Барнаула отмечают достаточное количество театров, кинотеатров, галерей и библиотек.

Самые высокие оценки учреждений культуры в своих городах дали жители Санкт-Петербурга (94%), Казани (93%) и Грозного (92%). Самые низкие — жители Ульяновска (64%), Волгограда (54%), Набережных Челнов (50%).

85% барнаульцев считают, что в городе можно получить хорошее, современное образование. Больше всего (95%) довольным образованием жители Томска, Новосибирска и Владивостока. При этом уровень удовлетворенности образованием в стране снизился на 4%. Больше всего в городах не хватает дошкольных учреждений, школ и профессиональных училищ. Меньше всего (1-2%) потребность в духовных семинариях, коррекционных школах экономических вузах.

Финансовый университет при Правительстве России исследует состояние культурной и образовательной среды в крупных и средних городах с 2014 года. Анализ основан на данных соцопросов, в которых приняли участие более 600 респондентов в каждом городе. Жителей спрашивали, достаточно ли в их городе учреждений культуры и образования. А также довольны ли они их состоянием и доступностью.

Напомним, что недавно Барнаул оказался в середине рейтинга по стоимости жизни среди городов России. И занял первое место среди городов для бюджетного отдыха.



