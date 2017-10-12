Барнаул занял 13-е место в рейтинге самых культурных городов России

Барнаульцы довольны учреждениями культуры и образования в городе. Об этом говорят исследования Финансового университета при правительстве России.
84% жителей Барнаула отмечают достаточное количество театров, кинотеатров, галерей и библиотек.
Самые высокие оценки учреждений культуры в своих городах дали жители Санкт-Петербурга (94%), Казани (93%) и Грозного (92%). Самые низкие — жители Ульяновска (64%), Волгограда (54%), Набережных Челнов (50%).
85% барнаульцев считают, что в городе можно получить хорошее, современное образование. Больше всего (95%) довольным образованием жители Томска, Новосибирска и Владивостока. При этом уровень удовлетворенности образованием в стране снизился на 4%. Больше всего в городах не хватает дошкольных учреждений, школ и профессиональных училищ. Меньше всего (1-2%) потребность в духовных семинариях, коррекционных школах экономических вузах.
Финансовый университет при Правительстве России исследует состояние культурной и образовательной среды в крупных и средних городах с 2014 года. Анализ основан на данных соцопросов, в которых приняли участие более 600 респондентов в каждом городе. Жителей спрашивали, достаточно ли в их городе учреждений культуры и образования. А также довольны ли они их состоянием и доступностью.
Напомним, что недавно Барнаул оказался в середине рейтинга по стоимости жизни среди городов России. И занял первое место среди городов для бюджетного отдыха.
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