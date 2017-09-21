Барнаул занял первое место в рейтинге городов для бюджетного отдыха

Барнаул стал первым в рейтинге самых недорогих и популярных у туристов региональных столиц России, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. На втором и третьем местах расположились Воронеж и Краснодар.
Агентство выбрало самые недорогие столичные города в регионах России, где бюджет туриста не превышает 2-2,5 тысячи рублей в сутки. В эту сумму входит: стоимость проживания вдвоем в гостинице, обед в кафе и посещение городского музея по ценам сентября 2017 года.
По оценке экспертов ТурСтат, в 2017 году объем внутреннего туризма в России может вырасти до 60 миллионов человек. В агентстве подчеркивают, что эта цифра увеличивается во многом за счет роста событийного туризма в регионах: гастрономических фестивалей, этнографических праздников, культурных событий и других мероприятий.
В Барнауле проходят Праздник сыра, День мясного гурмана, Медовый спас. Столица Алтайского края выступает и одной из основных площадок Шукшинского кинофестиваля, литературного фестиваля Роберта Рождественского, праздника "Алтайская зимовка" и многих других.
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