Барнаул занял первое место в рейтинге городов для бюджетного отдыха

Агентство выбрало самые недорогие столичные города в регионах России, где бюджет туриста не превышает 2-2,5 тысячи рублей в сутки. В эту сумму входит: стоимость проживания вдвоем в гостинице, обед в кафе и посещение городского музея по ценам сентября 2017 года.

По оценке экспертов ТурСтат, в 2017 году объем внутреннего туризма в России может вырасти до 60 миллионов человек. В агентстве подчеркивают, что эта цифра увеличивается во многом за счет роста событийного туризма в регионах: гастрономических фестивалей, этнографических праздников, культурных событий и других мероприятий.

В Барнауле проходят Праздник сыра, День мясного гурмана, Медовый спас. Столица Алтайского края выступает и одной из основных площадок Шукшинского кинофестиваля, литературного фестиваля Роберта Рождественского, праздника "Алтайская зимовка" и многих других.