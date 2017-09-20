Барнаул оказался в середине рейтинга по стоимости жизни среди городов России

Респондентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием "Для комфортного проживания в моем районе хватает среднего ежемесячного дохода по моему городу/области". В опросе приняли участие почти 259 тыс. человек, из них 2296 барнаульцев. Интересно, что в прошлом году рейтинг краевой столицы был выше на три позиции.

Кстати, в Бийске в этом году количество довольных стоимостью жизни также уменьшилось. В 2016-м наукоград занимал 90-е место из 100, в этом — 96-е. В городе было опрошено 796 респондентов, общий балл — 4,2.

В среднем по стране респонденты оценили стоимость жизни на 4,2 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее привлекательными с финансовой точки зрения городами составила 1,8 балла.

В десятке лидеров по-прежнему Москва, Санкт-Петербург, Тюмень. Замыкают рейтинг Орск, Волгоград, Шахты.