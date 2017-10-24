Барнаулец создал петицию против строительства ТРЦ на месте бывшего сереброплавильного завода

Ранее altapress.ru сообщал, что собственник Барнаульского сереброплавильного завода — компания "Матч" — хочет изменить границы своего участка, а также территории туркластера "Барнаул — горнозаводской город": добавить к имеющемуся наделу еще кусок. Ранее в СМИ появлялись предположения, что новые собственники планируют построить здесь торгово-развлекательный центр и для него уже найден якорный арендатор "Лента".

Против возможного размещения ТРЦ на территории "Спички" высказались председатель правления краевой организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров и председатель правления алтайской организации Союза художников России Дмитрий Петренко. Они написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому.

2 ноября пройдут публичные слушания, на которых горожанам представят проект будущей территории. Тогда и станет окончательно известно, что планируется строить на территории "Спички". Проект пока еще готовится.

Участвовать в проведении публичных слушаний могут жители Барнаула не моложе 18 лет. Регистрация состоится 2 ноября с 10:00 до 10:45 на ул. Ползунова, 37, 2 этаж, здание первой плавильной фабрики. Участникам необходим паспорт.