Барнаульская школьница покорила жюри шоу "Битва талантов"

Стас Пьеха, Юлия Началова и видеоблогер Мари Сенн поставили Анжелике высший балл за ее выступление с песней Jessie J "Bang, bang".

"Я увидела анонс этого шоу по телевизору и решила отправить анкету. После этого нам прислали письмо с приглашением на кастинг в Москву. Мы, конечно, отправились на кастинг, там было очень много талантливых ребят. Я даже не надеялась на успех, мы выступили на кастинге и прилетели обратно домой. Если честно, про это немного подзабыли и купили билеты на отдых, хорошо, обратные не взяли – не могли определиться по датам. Конечно, я была безумно счастлива услышать, что стала участницей проекта", — рассказала Анжелика.

Теперь Анжелика будет соревноваться с другими участниками в следующем этапе конкурса, который выйдет в эфир в августе.

В этом году школьница прошла кастинг в шоу "Голос. Дети", ее допустили до слепых прослушиваний. Но, когда настала ее очередь выходить на сцену, объявили, что наставники уже набрали свои команды.