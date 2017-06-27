Барнаульские парни не смогли угнать мотоцикл и сожгли его

Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Барнаульцы сожгли мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Барнаульцы сожгли мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф. Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.

По предварительным данным, молодые люди, выезжая из городского двора, заметили припаркованный мотоцикл. Они решили угнать его и покататься. Для этого парни сломали трос и попытались завести транспортное средство. Сделать это им не удалось, и тогда злоумышленники решили погрузить мотоцикл в багажник автомобиля. Эта попытка тоже не увенчалась успехом, и тогда парни решили зацепить мотоцикл и отбуксировать в лесную часть города. Так как завести мотоцикл они все-таки не смогли, то решили поджечь транспортное средство.

Сумма ущерба составила 170 000 рублей. По данному факту сотрудники полиции расследуют уголовное дело.