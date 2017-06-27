Барнаульские парни не смогли угнать мотоцикл и сожгли его

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Сегодня, 17:58.
Происшествия

Барнаульские полицейские задержали группу людей, которых подозревают в краже мотоцикла. Парни не смогли угнать транспортное средство и сожгли его.

Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Барнаульцы сожгли мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Барнаульцы сожгли мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.
Сожженный мотоцикл. Фото: 22.мвд.рф.

По предварительным данным, молодые люди, выезжая из городского двора, заметили припаркованный мотоцикл. Они решили угнать его и покататься. Для этого парни сломали трос и попытались завести транспортное средство. Сделать это им не удалось, и тогда злоумышленники решили погрузить мотоцикл в багажник автомобиля. Эта попытка тоже не увенчалась успехом, и тогда парни решили зацепить мотоцикл и отбуксировать в лесную часть города. Так как завести мотоцикл они все-таки не смогли, то решили поджечь транспортное средство.

Сумма ущерба составила 170 000 рублей. По данному факту сотрудники полиции расследуют уголовное дело.

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