Барнаульский медведь-байкер оказался героем клипа, который покажут на Дне города

Медведя-байкера горожане обсуждали в соцсетях. По замыслу авторов, это знаменитый Дед Медвед, который по легенде охраняет город, пишет сообщество "Барнаул22".

"Приятно, когда кадры со съёмок наших проектов за пару часов облетают все ведущие информагентства края. А реакция горожан очень радует. Съёмки проекта "Дед Медвед" близятся к завершению", сообщается в паблике видеостудии.

Студия Dyshes Video получила грант главы администрации города на разработку продуктов для привлечения туристов. Клип презентуют в День города 16 сентября.