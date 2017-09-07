Барнаульский медведь-байкер оказался героем клипа, который покажут на Дне города

Медведь на мотоцикле, которого барнаульцы 6 сентября утром заметили на дорогах, оказался героем видеоклипа, который снимала студия Dyshes' Video.
Медведя-байкера горожане обсуждали в соцсетях. По замыслу авторов, это знаменитый Дед Медвед, который по легенде охраняет город, пишет сообщество "Барнаул22".
"Приятно, когда кадры со съёмок наших проектов за пару часов облетают все ведущие информагентства края. А реакция горожан очень радует. Съёмки проекта "Дед Медвед" близятся к завершению", сообщается в паблике видеостудии.
Студия Dyshes Video получила грант главы администрации города на разработку продуктов для привлечения туристов. Клип презентуют в День города 16 сентября.
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