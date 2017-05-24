Барнаульский производитель изоленты займется изготовлением лейкопластыря для всей России

Как рассказал Шелудяков, подавляющая доля лейкопластыря на российском рынке — импортная. Отечественных производителей в этой нише всего двое, объемы производства у них небольшие. При этом маржинальность продукции высока.

Еще одна причина, по которой "Полимерпласт" обратил внимание на новый сегмент, процесс производства лейкопластыря технологически схож с изготовлением основного продукта завода — изоленты.

Предприятие уже закупило необходимое оборудование и готовит производственную площадку. Сейчас "Полимерпласт" ведет переговоры с банками о кредите для пополнения оборотных средств. Это необходимо для запуска нового производства. Также завод уже заручился поддержкой администрации края и рассчитывает на участие в госпрограммах стимулирования бизнеса.

По словам Олега Шелудякова, "Полимерпласт" уже выпустил пробную партию лейкопластыря. Главным конкурентным преимуществом барнаульского пластыря будет цена. Завод готов поставлять продукцию по цене на 30% ниже, чем иностранные производители.

На первоначальном этапе завод будет выпускать 20 тонн лейкопластыря в месяц. В дальнейшем объемы производства должны увеличиться в 10 раз, а линейка видов пластыря расширится. Рынком сбыта лейкопластыря станет вся Россия и ближнее зарубежье. Кроме лейкопластыря завод намерен освоить похожую продукцию "для спорта". Какую именно, директор пока не раскрывает.

Шелудяков также рассказал, что "Полимерпласт" уже несколько лет производит товаров на 150 млн рублей в год. Барнаульскую изоленту закупают по всей стране, при этом около 35% продукции идет на экспорт. Как отметил директор предприятия, рынок готов принять в 5 раз больше изоленты, но объемы производства сдерживает ограниченность оборотных средств завода.

Отметим, что ранее Юрий Ряполов, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула и депутат гордумы, отмечал роль господдержки в развитии "Полимерпласта".

Юрий Ряполов,

председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула: