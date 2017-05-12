Барнаульское ТСЖ поделилось опытом, как уменьшить затраты на отопление

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Минувшей зимой жильцы барнаульского дома на ул. Антона Петрова, 247а платили за отопление почти на четверть меньше, чем соседи по жилому комплексу "Мизюлинская роща". Дмитрий Романов, председатель созданного в доме ТСЖ "Мизюлинская роща-1", полагает: в многоквартирных домах можно снизить затраты на отопление на 15-30%.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.
Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Реформа в масштабе дома

Год назад этот дом прославился на всю Россию: он первым в Сибири получил звание "дома образцового содержания". Табличку с этими словами установили на стене при большом стечении VIP-персон, которые этот дом вовсю нахваливали. В том числе за то, что его активисты сделали для экономии затрат на коммунальные услуги.

Свою реформу ЖКХ они начали в 2015 году. И уже зимой 2016-го смогли почувствовать, что она дала. СМИ тогда писали: потребление электричества в местах общего пользования доме снизили в 10 раз.

А вот о том, к каким результатам привела работа по сокращению затрат на отопление, Дмитрий Романов рассказал только недавно на конференции АлтТПП "Энергосбережение и энергоэффективность в Барнауле". Можно сказать, подвел итоги двух зимовок.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.
Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.

Подошли по науке

К делу снижения затрат на отопление в этом ТСЖ подошли по науке. По науке — это значит, что начали с диагноза.

Дмитрий Романов,
председатель ТСЖ "Мизюлинская роща-1":

Мы провели тепловизионное обследование дома и выявили места наибольших тепловых потерь.

Ну, а затем уже приступили к "лечению". Старые входные двери в подъезды демонтировали и установили по две новые (утепленные) на подъезд: "с организацией закрывающихся тамбуров". Окна в подъездах заменили на пластиковые с тройными стеклами. Утеплили чердачные люки и самые холодные части стен. Заизолировали все доступные трубопроводы отопления и ликвидировали все сквозняки (в том числе в подвалах).

Самым затратным делом была установка автоматизированного теплового пункта с погодозависимым управлением.

Дмитрий Романов,
председатель ТСЖ "Мизюлинская роща-1":

Установка АТП позволила нам снизить затраты на тепло по сравнению с аналогичными домами жилого комплекса "Мизюлинская роща" (а у нас их четыре) в позапрошлом отопительном сезоне на 20,5%. А в нынешнем - на 22-23%.

Председатель ТСЖ в разговоре с altapress.ru уточнил: экономию дала именно установка этого оборудования — ведь другие дома в жилом комплексе тоже утеплили, а вот АТП у соседей нет.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.
Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.

Когда это окупается

Автоматизированные тепловые пункты — оборудование, которое само регулируют тепловой режим в доме. Не надо ждать, когда кто-то спустится в подвал и уменьшит подачу теплоносителя, если за окном похолодает. Все это сделает автоматика.

Датчик, отследит температуру наружного воздуха. А контроллер отрегулирует температуру теплоносителя: он подмешает в систему больше или меньше "обратки". Причем, по словам Дмитрия Романова, установка АТП позволила не только экономить, но и обеспечить комфортную температуру во всех квартирах. А также исключить поступление в систему отопления дома дополнительного кислорода из тепловой сети.

Дмитрий Романов,
председатель ТСЖ "Мизюлинская роща-1":

Благодаря этому срок службы системы отопления продлевается.

Цена этого удовольствия зависит от комплектации и особенностей схемы теплоснабжения конкретного здания, выяснил altapress.ru. В ТСЖ "Мизюлинская роща-1" система стоила 702 тыс. рублей. Для справки: в этом доме 10 этажей и три подъезда, общая площадь 9845 кв. метров.

Игорь Карибский из фирмы "Тепловодоприбор" заверяет, что установка таких устройств довольно быстро окупается. К примеру, в доме на ул. Молодежной, 41 АТП — за полтора года. Сэкономил этот дом 12% затрат на отопление, что в масштабе всего здания не так мало: 524 тыс рублей за два года.

Игорь Карибский,
начальник энергосервисного отдела фирмы "Тепловодоприбор":

В доме на Молодежной, 41 нам удалось добиться устранения весенне-осенних перетопов, повышения циркуляции в системе отопления и равномерного прогрева всего здания.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.
Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания.

Источник финансов

Но чтобы получить экономию, надо потратиться, уж простите за банальность. Где взять деньги?

В ТСЖ "Мизюлинская роща-1" вообще не собирали с жильцов дополнительных денег: в доме есть арендаторы, около здания — платная парковка. Поступления от арендаторов и парковочных мест подкопили. Ну, и пустили в ресурсосбережение.

Однако оборудование это востребовано и там, где нет таких условий, знает Дмитрий Романов. В марте сайт горадминистрации сообщал: АТП поставили в доме на ул.Антона Петрова, 184а, который обслуживает УК "ДЕЗ-2 Ленинского района". Убедил жильцов в этом старший по дому Андрей Красноруцкий.

Со своей стороны поставщики оборудования нередко предлагают рассрочку. Компания "Алтайэнергосбыт" имеет опыт установки АТП в жилых домах Горно-Алтайска по энергосервисному контракту. В этом случае она сама оплачивает покпку и монтаж оборудования, а жильцы постепенно расплачиваются с ней из полученной экономии.

Фонд готов помочь

Есть и еще один интересный вариант: получить поддержку из "Фонда содействия реформированию ЖКХ". На нее вправе претендовать дома, которые сделают комплексный капремонт и получат экономию, рассказала Татьяна Ручьева, главный специалист производственно-технического отдела барнаульского комитета ЖКХ. Постановление правительства РФ на этот счет подписано 17 января 2017 года (№18).

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Правда, увы, деньги дадут не всем. Дом должен накопить средства на спецсчете, не быть ни ветхим, ни аварийным и иметь общедомовые счетчики. Кроме того, этот капремонт должен привести к экономии не меньше 10%. А завершить его надо до 1 ноября 2017 года.

Но зато деньги могут прийти весьма существенные: если экономия достигнет 10%, то дому выплатят сумму в размере двукратной экономии, пояснила Татьяна Ручьева. Если же экономия составит 30% и больше, то вообще четырехкратную.

Пока, к сожалению, это постановление в крае не действует: нужно дождаться, когда депутаты примут поправки в региональный закон. Татьяна Ручьева советует наводить справки в городском комитете ЖКХ.

Не мое, не личное

Так или иначе, Дмитрий Романов полагает: на отоплении в многоквартирных домах можно сэкономить 15-30% (разумеется, не только с помощью АТП). В масштабах края это чуть ли не миллиарды. Ведь по данным Алтайкрайстата, в 2016 году население заплатило за отопление 8,4 млрд рублей.

Почему же движение к энергоэкономной жизни пока не стало массовым? Дмитрий Романов считает: все дело в инициативных людях, который смогут расшевелить жильцов — не везде они есть. Стены, домовая система теплоснабжения — это ведь общее имущество, а не мое, не личное.

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Виктор Патудин, руководитель саморегулируемой организации "Союз ЖКО Алтайского края", говорит: не хватает информации, какова экономика подобных проектов. Стоят ли затраты жильцов результата, который они получат?

А экономия не всегда бросается в глаза. К примеру, девятиэтажный дом с шестью подъездами на той же улице Антона Петрова в 2016 году заплатил за отопление 3 млн рублей (данные сайта reformagkh.ru). Экономия в 15% — это 450 тыс. На первый взгляд, сумасшедшие деньги.

Между тем, средняя квартира этого дома (а их там 211) сэкономит всего 2,1 тыс. рублей в год. А если еще и зима будет холоднее, чем прошлая, да тарифы вырастут (а они вырастут), выгоды можно вообще не заметить. Хотя... Если бы не энергосбережение, заплатили бы больше.

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