Бей своих: Тимошенко из-за Саакашвили внесли в базу данных сайта "Миротворец"

Юлия Тимошенко появилась в списке "Миротворца" с формулировкой за "сознательное" нарушение украинской границы, пишет РБК.



Также создатели сайта обвинили Тимошенко в организации и подготовке к "незаконному перемещению лица без гражданства" Михаила Саакашвили через кордон Украины, а также в участии "в нападении на режимный объект". По данным "Миротворца", на Тимошенко заведено уголовное дело.

Напомним, что прорыв лишенного гражданства Украины Саакашвили через границу этой страны произошел вечером 10 сентября. В столкновениях между сторонниками Саакашвили и силовиками были ранены 12 полицейских и пять пограничников.

Справка

Интернет-сайт "Миротворец" — открытый в 2014 году украинский интернет-сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".