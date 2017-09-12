Бей своих: Тимошенко из-за Саакашвили внесли в базу данных сайта "Миротворец"

200
Сегодня, 07:02.
Политика

В "черный список" одиозного украинского сайта "Миротворец" попала глава партии "Битькивщина" Юлия Тимошенко. Ее туда внесли после того, как Тимошенко помогла прорваться на Украину Михаилу Саакашвили.

Путин и Тимошенко.
Путин и Тимошенко. Фото: premier.gov.ru.

Юлия Тимошенко появилась в списке "Миротворца" с формулировкой  за "сознательное" нарушение украинской границы, пишет РБК.

Также создатели сайта обвинили Тимошенко в организации и подготовке к "незаконному перемещению лица без гражданства" Михаила Саакашвили через кордон Украины, а также в участии "в нападении на режимный объект". По данным "Миротворца", на Тимошенко заведено уголовное дело.

Напомним, что прорыв лишенного гражданства Украины Саакашвили через границу этой страны произошел вечером 10 сентября. В столкновениях между сторонниками Саакашвили и силовиками были ранены 12 полицейских и пять пограничников.

Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года.
Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года.

Справка

Интернет-сайт "Миротворец" — открытый в 2014 году украинский интернет-сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позицирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров