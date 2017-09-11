Ранены почти два десятка силовиков во время прорыва Саакашвили через границу Украины

Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua. Прорыв Михаила Саакашвили на Украину. 10 сентября 2017 года. Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее лишили украинского паспорта, решил прорываться на территорию Украины из Польши. На объявленном месте прорыва уже дежурили силовики, сторонники и противники политика.

10 сентября Саакашвили вместе со своими сторонниками добрался до украинско-польской границы на автобусе, так как ранее поезд, на котором он должен был ехать, отменили.

Украинские пограничники не дали ему незаконно пересечь границу.

Сторонники бывшего губернатора устроили драку с силовиками. Во время стычки они перенесли Саакашвили через границу, пишет "РГ". Сам экс-губернатор уехал на автобусе во Львов.

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что лица, устроившие беспорядки, подозреваются в нарушении закона по статьям "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".