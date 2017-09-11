Ранены почти два десятка силовиков во время прорыва Саакашвили через границу Украины

Вечером 10 сентября состоялся анонсированный ранее прорыв Михаила Саакашвили из Польши на Украину. Во время этой акции получили ранения 12 полицейских и пятеро пограничников, сообщили в МВД Украины.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее лишили украинского паспорта, решил прорываться на территорию Украины из Польши. На объявленном месте прорыва уже дежурили силовики, сторонники и противники политика.
10 сентября Саакашвили вместе со своими сторонниками добрался до украинско-польской границы на автобусе, так как ранее поезд, на котором он должен был ехать, отменили.
Украинские пограничники не дали ему незаконно пересечь границу.
Сторонники бывшего губернатора устроили драку с силовиками. Во время стычки они перенесли Саакашвили через границу, пишет "РГ". Сам экс-губернатор уехал на автобусе во Львов.
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что лица, устроившие беспорядки, подозреваются в нарушении закона по статьям "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".
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