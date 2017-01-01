Бийские полицейские изъяли более 300 флаконов "Боярышника"

Бийские полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора в ходе профилактических рейдов обнаружили в складском помещении одной бийской фирмы косметические лосьоны, продажа которых с недавнего времени в России запрещена. Среди них оказался "Боярышник" и лосьон "Вито-Септ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Всего изъяли 315 флаконов экстракта боярышника и 245 флаконов спиртосодержащего косметического лосьона "Вито-Септ".
Образцы изъятой продукции были отправлены на исследование.
Ранее сотрудники алтайского Роспотребнадзора изъяли из продажи 2,5 тысячи бутылок "Боярышника".
Справка
"Боярышник", содержащий высокотоксичный метиловый спирт, стал причиной массового отравления в Иркутске начиная с 17 декабря. Было принято решение приостановить торговлю спиртосодержащей непищевой продукции.
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