Бийские полицейские изъяли более 300 флаконов "Боярышника"

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Сегодня, 12:02.
Происшествия

Бийские полицейские совместно с представителями Роспотребнадзора в ходе профилактических рейдов обнаружили в складском помещении одной бийской фирмы косметические лосьоны, продажа которых с недавнего времени в России запрещена. Среди них оказался "Боярышник" и лосьон  "Вито-Септ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. 

Настойка боярышника.
Настойка боярышника. Фото: Михаил Хаустов.

Всего изъяли 315 флаконов экстракта боярышника и 245 флаконов спиртосодержащего косметического лосьона "Вито-Септ".

Образцы изъятой продукции были отправлены на исследование.

Ранее сотрудники алтайского Роспотребнадзора изъяли из продажи 2,5 тысячи бутылок "Боярышника".

Справка

"Боярышник", содержащий высокотоксичный метиловый спирт, стал причиной массового отравления в Иркутске начиная с 17 декабря. Было принято решение приостановить торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. 

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