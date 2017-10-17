Челябинских художников накажут за красивый пешеходный переход

В Челябинске появился необычный пешеходный переход. Фото: vk.com/chelurban. В Челябинске появился необычный пешеходный переход. Фото: vk.com/chelurban. В Челябинске появился необычный пешеходный переход. Фото: vk.com/chelurban.

В сообществе "Челябинский урбанист" об этом рисунке пишут, что впервые здесь появился пешеходный переход, достойный красивого города:

Он действительно безопасный — водители непременно снижают скорость, когда видят что-то непривычное на дороге. У серости не должно быть монополии в городе!

Однако в полиции считают, что такая разметка незаконна, ее нельзя наносить самовольно. Размечать дороги может только уполномоченная организация в соответствии с проектной документацией. Теперь необычную разметку смоют. А если найдут её авторов, то им грозит штраф в размере 1000 руб.