Челябинских художников накажут за красивый пешеходный переход

В Челябинске неизвестные художники нарисовали необычную разметку на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Российская и Нагорная, пишет TJournal.ru. Если авторов этого дорожного стрит-арта найдут, их ждет наказание, заявили в ГИБДД.
В сообществе "Челябинский урбанист" об этом рисунке пишут, что впервые здесь появился пешеходный переход, достойный красивого города:
Он действительно безопасный — водители непременно снижают скорость, когда видят что-то непривычное на дороге. У серости не должно быть монополии в городе!
Однако в полиции считают, что такая разметка незаконна, ее нельзя наносить самовольно. Размечать дороги может только уполномоченная организация в соответствии с проектной документацией. Теперь необычную разметку смоют. А если найдут её авторов, то им грозит штраф в размере 1000 руб.
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