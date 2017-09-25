ТРЦ "Галактика" открывает третий этаж с "Макдоналдсом" (обновлено)

Торгово-развлекательный центр "Галактика" открыл третий этаж с развлекательной зоной. Анонс события размещен в группе молла в ВК.
Третий этаж начал принимать посетителей с 25 сентября. Планировалось, что здесь разместятся фудкорт, боулинг, 8-зальний кинотеатр сети "Киномир" и всесезонный каток. Сейчас молл открывает фудкорт, на котором будут работать "Макдоналдс", KFC, "Бургер-Кинг", "Рис Барбарис", "Рыба Рис", "Сковородовна" и проч.
О ближайшем открытии кинотеатра сообщает "Киномир". В своей группе сеть пишет, что восьмизальный мультиплекс, оборудованный акустической системой Atmos и диванами Love-seat готовится к тому, чтобы принять своих первых зрителей.
Обновлено в 13.08:
К обеду 25 сентября третий этаж до сих пор не открыт, сообщает корреспондент altapress.ru. В администрации ТРЦ сообщили, что не знают, когда состоится запуск фудкорта: сегодня, на этой неделе или на следующей.
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