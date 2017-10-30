Чтобы защитить леса вокруг Барнаула хотят создать "зеленый щит"

Вокруг Барнаула могут создать "зеленый щит" - зону с особым режимом, который должен помочь сохранить леса в пригороде и на территории краевой столицы. С такой инициативой выступило реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественная палата Алтайского края 25 октября поддержала эту идею.
Создание так называемых "зеленых щитов" проходит по всей стране после того, как с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство об охране окружающей среды. Как уточнили в пресс-службе реготделения ОНФ, охрана лесов в Барнауле по сравнению с городами в других регионах выстроена более эффективно: леса вокруг города уже имеют статус защитных и в них ограничена хозяйственная деятельность. Но нередко запреты нарушаются, и горожане жалуются на рубки.
Алексей Грибков,
координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае:
Городские и прилегающие к ним леса вокруг Барнаула имеют статус соответствующих категорий защитных лесов. Это фактически выполняет роль лесопаркового зеленого пояса. Общая площадь таких лесов составляет 54,4 тыс. га. Создание "зеленого щита" позволит дополнительно закрепить этот статус. Ведь не секрет, что основной проблемой защитных лесов в Алтайском крае остаются рубки. Заготовка древесины в пригородных лесах вызывает особенно острую реакцию населения. Но нужно понимать, что проблема не решится в один момент с появлением "зеленого щита". Предстоит дальнейшая работа по ограничению рубок, в том числе изменение лесохозяйственных регламентов.
Как сообщили в ОНФ, существующие постройки на территории "Зеленого щита" не пострадают, но больше строить капитальные здания здесь запретят. Исключения - объекты здравоохранения, образования, рекреации, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
В 2019 году администрация Барнаула оформит права муниципальной собственности на городские леса и сможет сдавать участки в аренду тем, кто готов строить и развивать здесь такие объекты.
Ходатайство создать "зеленый щит" вокруг Барнаула Общественная палата направит в АКЗС. У депутатов будет 40 дней, чтобы рассмотреть его. Если они одобрят, администрации города нужно будет в течение полугода установить границы лесопаркового зеленого пояса.
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