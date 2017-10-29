В Бийске устраняют дефекты на отремонтированных дорогах

Как следует из ответа администрации, чиновники потребовали от подрядчиков устранить недостатки на ул. Красноармейская (от пер. Кожевенный до пер. Коммунарский) и на ул.Трофимова (от ул. Васильева до ул. Петра Мерлина), пишет сайт проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

Инспекция проекта была в Бийске 2 августа и обратила внимания еще и на лужи по ул. Волочаевская (от пер. Шубенский до ул. Яминская) и по ул. Социалистическая на пересечении с ул. Петра Чайковского. Их чиновники объяснили техническими особенностями водоотделения, а также тем, что в течение трех дней в Бийске более двадцати процентов от месячной нормы осадков.

Также у ОНФ были вопросы у состоянию улиц Тараса Шевченко и Литейной. Администрация сообщила, что по ул. Шевченко уже уложили асфальт(от ул. Вали Максимовой до пер. Литейный). Участок дороги по ул. Литейная не входит в титульный список автомобильных дорог, требующих ремонта. Поэтому работы по ямочному ремонту горячим асфальтобетоном по улице запланированы на 2018 год.

Напомним, Бийск занял 15 место, а Барнаул 31-е в рейтинге городов по состоянию дорог, который составили эксперты "Дорожной инспекции" ОНФ. В Барнауле состояние большинства гарантийных дорог у ревизоров не вызвало вопросов. Тем не менее инспекция обнаружила глубокие ямы, которые за три месяца тепла не успели заделать дорожники.

Позже активисты были в Бийске. "Гарантийный дороги в достаточно хорошем состоянии, а основные проблемы – это необработанные трещины и небольшие разрушения верхнего слоя покрытия", - отмечали тогда общественники.

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