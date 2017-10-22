Бийчане жалуются, что на отремонтированной дороге стоят лужи

Масштабный ремонт дорог в этом году проходил не только в Барнауле, но и в других городах края. Но, как и в краевой столице, в Бийске, например, после ремонта дорожного полотна, в дождь стоят лужи. О том, как на улице Шевченко на отремонтированной дороге встала вода, пожаловались подписчики паблика "Типичный Бийск".
В Бийске на отремонтированной улице Шевченко стоят лужи. 22 октября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске на отремонтированной улице Шевченко стоят лужи. 22 октября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске на отремонтированной улице Шевченко стоят лужи. 22 октября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
В Бийске на отремонтированной улице Шевченко стоят лужи. 22 октября 2017 года. Фото : vk.com/biysk_all.
Напомним, что даже после небольших дождей на некоторых отремонтированных в 2017 году дорогах образуются лужи, которые мешают пешеходам переходить дорогу. Мэр Дугин советовал СМИ писать не об этом, а о "хорошем", а ОНФ, напротив, призвал всех горожан сообщать о проблемных "мокрых" местах.
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