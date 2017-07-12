Девять: в Барнауле осудили группу бывших полицейских за множество должностных преступлений

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, являясь сотрудниками оперативных подразделений полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, применяя насилие и специальные средства, принуждали незаконно задержанных граждан давать им взятки в крупном размере, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства их причастности к хранению и сбыту наркотических средств.

В рамках расследования уголовного дела было выявлено более 20 фактов фальсификации материалов о сбыте наркотиков в отношении ряда граждан, которые на основании данных материалов незаконно и необоснованно были привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу до установления всех обстоятельств.

Кроме того, следствие обнаружило факты совершения фигурантами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 15 случаев хищения денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов в период с 2013 по 2014 год.

Сотрудники СКР совместно с оперативниками УФСБ России по Алтайскому краю проделали огромную работу по сбору доказательств. Объем уголовного дела составил более 80-ти томов, в нем содержатся заключения порядка 60-ти сложных судебных экспертиз, в том числе почерковедческих, химических, технических. В ходе расследования пришлось допросить более 200 лиц. Большинство фигурантов уголовного дела были уволены из органов внутренних дел еще на этапе следствия. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников из числа руководящего состава ГУ МВД России по Алтайскому краю за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил подсудимым наказание в зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях в виде лишения свободы сроком от 8-ми до 15-ти лет в исправительных колониях общего и строгого режимов с выплатой штрафа в суммах от 700 до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Бывшие полицейские лишены специальных званий. Им запрещено выполнять работу, связанную с выполнением функций представителя власти, на определенные сроки.