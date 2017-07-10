Бывший главный следователь Барнаула признался во взяточничестве и раскаялся

Андрей Арестов и Валерий Селиванов. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. Суд над Андреем Арестовым. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. Суд над Андреем Арестовым. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. В Октябрьском районном суде Барнаула, судья Алексей Шалабода и прокурор. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. В Октябрьском районном суде Барнаула. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru. Октябрьский районный суд Барнаула. Фото: Анастасия Корягина, altapress.ru.

Напомним, СУ СКР по Алтайскому краю обвинил экс-начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу в том, что он с мая 2016 года по январь 2017 года частями через посредника получил взятки в крупном и особо крупном размере на общую сумму 2 млн 200 тыс. рублей. Обоих в январе 2017 года задержали сотрудники ФСБ, и с тех пор они находятся под арестом.

В начале заседания судья Алексей Шалабода познакомился с подсудимыми и их семейной ситуацией. Выяснилось, что у Арестова двое несовершеннолетних детей, у Селиванова — четверо. Оба уволены со службы в МВД, причем первый — по отрицательным мотивам, а второй ушел на пенсию еще до совершения преступления. Интересы подсудимых представляли три адвоката, два из них защищают Арестова.

Во время судебного заседания Арестов был в хорошем настроении, улыбался и общался знаками с пришедшими на заседание родственниками. Селиванов оставался серьезным.

По данным гособвинителя, в июле 2016 года Арестов получил взятку за снятие ареста с автомобиля горожанина, подозреваемого в преступлении. В качестве посредника в передаче взятки выступил Селиванов. Он договорился с Арестовым о том, что сумма взятки будет составлять 700 тысяч рублей, из которых 50 тысяч полагались посреднику.

Арестов поручил Селиванову организовать встречу с взяткодателем у онкоцентра "Надежда". Там в присутствии посредника он получил взятку.

После этого, по данным прокуратуры, у Арестова возник умысел на получение взятки в особо крупном размере за вынесение постановления о прекращении дела того же подозреваемого ввиду отсутствия состава преступления и обещание не возобновлять следствие. Он снова привлек посредника, и оба решили, что Арестов попросит взятку, а Селиванов назовет сумму. Он попросил с подозреваемого 2 млн рублей и вновь организовал встречу с Арестовым.

В октябре Арестов получил 100 тысяч рублей в качестве части взятки, затем в ноябре уменьшил общую сумму до 1,5 млн рублей. 18 января замначальника УМВД по Барнаулу получил очередную часть взятки, и его задержали с поличным сотрудники ФСБ.

После оглашения обвинения суд предоставил подсудимым право выразить свое мнение на этот счет. Андрей Арестов заявил, что согласен с предъявленным обвинением, вину признает полностью и раскаивается. Селиванов сделал то же самое и отметил, что с самого начала избрал признательную позицию, активно способствовал расследованию и считает, что в деле имеются обстоятельства, позволяющие назначить ему наказание ниже низшего предела.

Оба согласились давать показания по делу.

Суд также решил вопрос о продлении срока содержания подсудимых под стражей, который истекает 11 июля. Прокурор попросила оставить меру пресечения прежней. Прежде чем принять решение, Алексей Шалабода зачитал характеристики личностей обоих подсудимых. В частности, он процитировал, что Арестов "иногда бывает излишне эмоционален и не всегда предвидит последствия своих поступков, но не агрессивен и к конфликтам не склонен". К делу присовокупили почетные грамоты и благодарности подсудимого, в том числе от экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева.

О втором подсудимом, Валерии Селиванове, тоже отозвались с положительной стороны, в том числе соседи — характеристику подписали десять человек. Он просил смягчить ему меру пресечения в связи с тем, что у него на иждивении находятся четверо детей, в том числе грудной ребенок, а также 80-летняя мать-инвалид. Сам Селиванов и его старший сын также имеют инвалидность. Кроме того, подсудимый отметил, что его семья живет в недостроенном частном доме, его супруга находится в декретном отпуске, поэтому домашние дела требуют его участия.

Арестов попросил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку это "тоже изоляция, которая способна предотвратить все то, что ранее в ходатайствах заявляли". "Сейчас предварительное следствие окончено, я вину признал и никаких препятствий судебному следствию создавать не буду", — сказал экс-замначальника УМВД по Барнаулу. Кроме того, он отметил, что состояние здоровья его детей оставляет желать лучшего, а супруге необходимо стационарное лечение.

Суд удалился в совещательную комнату на 20 минут, после чего постановил продлить срок содержания под стражей обоим до 14 декабря 2017 года в связи с тем, что подсудимые могут оказать негативное влияние на установление обстоятельств дела. Арестанты не подали виду, что их расстроило решение судьи.

Судебное следствие по данному уголовному делу начнется 7 августа и продлится как минимум до конца месяца. Судья отметил, что на рассмотрение доказательств может хватить и пяти-шести заседаний, а это значит, что приговор могут вынести уже в сентябре.