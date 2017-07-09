Директор барнаульского зоопарка рассказал о нападении волка на мальчика

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев подтвердил altapress.ru факт нападения дикого животного на маленького мальчика. Сейчас делом занимаются следователи.
Инцидент произошел вечером 8 июля. Малышу, по предварительной информации, волк оторвал ухо и повредил руку.
Сергей Писарев сказал, что пока не готов рассказывать подробности и давать оценку ситуации, тем более его в момент происшествия в зоопарке не было. Известно, что волк напал на трехлетнего мальчика, который находился в опасной близости от клетки. Ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу №12. Отец, который тоже травмирован, получает лечение в городской больнице №1 (БСМП).
На месте работали сотрудники РОВД Индустриального района, дело будет передано в следственное управление следственного комитета по Алтайскому краю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.