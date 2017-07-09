Директор барнаульского зоопарка рассказал о нападении волка на мальчика

Инцидент произошел вечером 8 июля. Малышу, по предварительной информации, волк оторвал ухо и повредил руку.

Сергей Писарев сказал, что пока не готов рассказывать подробности и давать оценку ситуации, тем более его в момент происшествия в зоопарке не было. Известно, что волк напал на трехлетнего мальчика, который находился в опасной близости от клетки. Ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу №12. Отец, который тоже травмирован, получает лечение в городской больнице №1 (БСМП).

На месте работали сотрудники РОВД Индустриального района, дело будет передано в следственное управление следственного комитета по Алтайскому краю.