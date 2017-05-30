Директорам дорогу: на праймериз "Единой России" определились кандидаты в гордуму Барнаула

Всего в столице края работали 60 счетных участков, по три на каждом округе. Явка на праймериз составила 7,22%. Это значит, что в предварительном голосовании приняли участие более 37 тыс. человек. По словам секретаря регионального отделения "ЕР" Александра Романенко, это хороший результат, учитывая, что было жаркое майское воскресенье.

Общее число кандидатов составило 164 человека. Голосование было рейтинговым: каждый избиратель мог отдать свой голос за любое число кандидатов.

Напомним, выборы в гордуму пройдут по смешанной системе: 20 человек изберут по одномандатным округам, а 20 — по партийным спискам. Двадцатка одномандатников и списочников от "ЕР" по итогам праймериз фактически стала ясна: победитель будет баллотироваться по округу, занявший второе место возглавит терсписок.

Округ 1:

Ксения Белоусова (гендиректор СК "Алгоритм"),

Алексей Петриков (профессор АГМУ).

Округ 2

Марат Жумадилов (гендиректор "Алтайского геофизического завода"),

Артем Сингач (директор концертного центра АГИК).

Округ 3

Александр Локтев (директор по стратегическому развитию "БПЗ"),

Виктор Юдин (ТОС Петровского микрорайона, депутат гордумы).

Округ 4

Сергей Струченко (замдиректора в МУП "Энергетик"),

Инна Анисимова (главврач в поликлинике №9).

Округ 5

Маликов Алексей (гендиректор клиники "Пигамалион"),

Геннадий Гаврин (директор лицея №112).

Округ 6

Евгений Кулешов (предприниматель),

Елена Хриспенс (директор школы №120).

Округ 7

Марина Ермоленко (депутат гордумы),

Лидия Некрасова (предприниматель).

Округ 8

Юрий Ряполов (депутат гордумы),

Лариса Белькова (директор школы искусств).

Округ 9

Алексей Меркулов (предприниматель),

Алексей Лисин (директор школы №125).

Округ 10

Галина Буевич (ректор АГИК),

Евгения Гущина (гендиректор "Дорожные знаки Алтая").

Округ 11

Дмитрий Абалымов (директор "Газэнергомаш"),

Сергей Войтюк (руководитель исполкома ОНФ, депутат гордумы).

Округ 12

Александр Гросс (директор "Барнаульской тепломагистральной компании"),

Иван Огнев (начальник управления в АлтГТУ, депутат гордумы).

Округ 13

Александр Лисицын (гендиректор в автоцентре КаМАЗ),

Константин Смирнов (главврач краевой детской больницы).

Округ 14

Людмила Ананьина (главврач роддома №2),

Дмитрий Ильиных (директор УК "Город").

Округ 15

Светлана Бочкова (директор школы №31),

Вячеслав Гладких (директор "Сибпромжелдортранс").

Округ 16

Валерий Касплер (гендиректор "Сибирьавтоцентр"),

Роман Репа (гендиректор Автобазы №1).

Округ 17

Вячеслав Перерядов (директор "Булат"),

Александр Иванов (директор краевого штаба студотрядов).

Округ 18

Евгений Носенко (предприниматель),

Инесса Грицай (преподаватель в Алтайском музыкальном колледже).

Округ 19

Евгений Барсуков (гендиректор "Прогресс"),

Ирина Вильгельм (главврач больницы №5).

Округ 20

Александр Ельников (директор ДЮСШ "Рубин"),

Александр Тайчер (директор ИК "Логика").

Таким образом, около половины будущих кандидатов — представители бизнеса. Остальные представляют преимущественно социальную сферу города.

По словам секретаря регионального отделения "ЕР" Александра Романенко, такой исход предварительного голосования не стал неожиданным.

Единороссы также сформируют и общегородской список, состав которого не зависит напрямую от итогов праймериз. Его лидер известен, но пока партия официально его не озвучивает. Александр Романенко сообщил, что эту информацию распространят в ближайшее время.

Участница праймериз Марина Чаузова, предложившая переименовать Барнаул в Путинград, на своем округе заняла только восьмое место из десяти. Это не дает ей возможности выдвигаться от партии.

Факт

По итогам внутрипартийных праймериз, на довыборах в краевой парламент по округу №10 от "ЕР" будет баллотироваться Анатолий Вытоптов.