Автор идеи о переименовании Барнаула в Путинград проиграла праймериз "ЕР"

Марина Чаузова

30 мая "Единая Россия" на пресс-конференции огласила предварительные результаты праймериз. Марина Чаузова выдвигалась по 11-му округу. Она набрала 7,72% и заняла только 8-е место. Победителями на этом округе стали директор "АМЗ Газэнергомаш" Дмитрий Абалымов и Сергей Войютюк, глава исполкома ОНФ в Алтайском крае. Они получат право выдвинуться от "ЕР" на сентябрьских выборах в Барнаульскую гордуму.

Марина Чаузова получила известность после того, как на дебатах предложила переименовать Барнаул в Путинград или Путинберг. "И тогда все проблемы города решатся сами собой", — заявила Чаузова.