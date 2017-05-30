Автор идеи о переименовании Барнаула в Путинград проиграла праймериз "ЕР"

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Сегодня, 13:46.
Политика

Марина Чаузова заняла только 8-е место по своему округу на праймериз "Единой России", которые состоялись 28 мая. Таким образом, автор идеи о переименовании Барнаула в Путинград не сможет баллотироваться в гордуму от партии власти.

Элементы бренда для Путинграда.
Элементы бренда для Путинграда. Фото: vk.com/dorogobogato.design.

Марина Чаузова.
Марина Чаузова
30 мая "Единая Россия" на пресс-конференции огласила предварительные результаты праймериз. Марина Чаузова выдвигалась по 11-му округу. Она набрала 7,72% и заняла только 8-е место. Победителями на этом округе стали директор "АМЗ Газэнергомаш" Дмитрий Абалымов и Сергей Войютюк, глава исполкома ОНФ в Алтайском крае. Они получат право выдвинуться от "ЕР" на сентябрьских выборах в Барнаульскую гордуму.

Марина Чаузова получила известность после того, как на дебатах предложила переименовать Барнаул в Путинград или Путинберг. "И тогда все проблемы города решатся сами собой", — заявила Чаузова.

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