Автор идеи о переименовании Барнаула в Путинград проиграла праймериз "ЕР"

Марина Чаузова заняла только 8-е место по своему округу на праймериз "Единой России", которые состоялись 28 мая. Таким образом, автор идеи о переименовании Барнаула в Путинград не сможет баллотироваться в гордуму от партии власти.
Марина Чаузова получила известность после того, как на дебатах предложила переименовать Барнаул в Путинград или Путинберг. "И тогда все проблемы города решатся сами собой", — заявила Чаузова.
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