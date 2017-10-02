Музыкант "Дискотеки Авария" на дне рождения барнаульского ТРЦ разбил гитару о сцену

ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru ТРЦ "Весна" с размахом отметил свое 6-летие. 1 октября 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Гастромаркет "Маймарт" провел кулинарный мастер-класс от шеф-повара с участием посетителей и дегустации различной продукции. На втором этаже дети увидели шоу фокусников и левитационное шоу. Для всех желающих работала фотобудка. На главной сцене прошел показ модной коллекции и выступления танцевальных и творческих коллективов. Гости праздника устроили и дневной "салют" - запустили в небо множество разноцветных воздушных шаров.

Главным событием дня рождения стал концерт музыкальной группы "Дискотека авария". Алексей Серов то и дело спрыгивал со сцены к зрителям. За час выступления певец спел песню "Малинки" с приглашенными на сцену девушками, станцевал в костюме Деда Мороза под композицию "Новогодняя", разбил бас-гитару об сцену.

Завершился концерт праздничным привычным всем салютом.