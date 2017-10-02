Музыкант "Дискотеки Авария" на дне рождения барнаульского ТРЦ разбил гитару о сцену

1 октября ТРЦ "Весна" исполнилось 6 лет. Молл с размахом отпраздновал очередной день рождения. В конце праздничной программы для горожан выступила группа "Дискотека Авария".
Гастромаркет "Маймарт" провел кулинарный мастер-класс от шеф-повара с участием посетителей и дегустации различной продукции. На втором этаже дети увидели шоу фокусников и левитационное шоу. Для всех желающих работала фотобудка. На главной сцене прошел показ модной коллекции и выступления танцевальных и творческих коллективов. Гости праздника устроили и дневной "салют" - запустили в небо множество разноцветных воздушных шаров.
Главным событием дня рождения стал концерт музыкальной группы "Дискотека авария". Алексей Серов то и дело спрыгивал со сцены к зрителям. За час выступления певец спел песню "Малинки" с приглашенными на сцену девушками, станцевал в костюме Деда Мороза под композицию "Новогодняя", разбил бас-гитару об сцену.
Завершился концерт праздничным привычным всем салютом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.