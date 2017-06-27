"Должны работать бесплатно": на Алтае массово отказываются от счетчиков

Altapress.ru не раз писал, что нормативы (усредненный фиксированный объем потребления, установленный краевым управлением по тарифам), по которым расплачиваются квартиры без счетчиков, многие эксперты оценивают как заниженные. Отказавшись от оплаты по счетчику в квартире, люди перестают экономить и по факту льют воду больше норматива.

О том, что это явление весьма распространено, ранее сообщала руководитель "Бийской управляющей компании" Ольга Зырянова.

Эту же информацию подтвердил и Александр Лагно, управляющая компания которого работает в Новоалтайске. Причем теперь жители Новоалтайска стали отказываться от оплаты еще и по общедомовым приборам учета.

И это новая тенденция. Ее причиной стало введение с 1 июля очень низких нормативов на ОДН (точнее, СОИ — содержание общего имущества). Лагно говорит, что проблемы характерны уже для десятков домов.

Александра Лагно,

руководитель УК "Наш Дом":

Нормативы на ОДН (сегодня они называются нормативы на содержание общего имущества. - Прим. altapress.ru) опустили до такой степени, что по приборам учета платят больше. Все это чревато разбалансированием коммунальной системы.

От отказа от оплаты по коллективному счетчику пострадают, в первую очередь, поставщики коммунальных ресурсов: ведь в этом случае они не вправе предъявить ни дому, ни управляющей компании больше норматива, сколько бы ни потребил этот дом.

Если же от общего счетчика в доме не отказались, весь перерасход (что бы ни было его причиной - высокое потребление в квартирах, аварии или что-то еще) идет в "общедомовые нужды". Предъявлять жильцам в ОДН суммы, превышающие норматив на ОДН, управляющие компания не вправе (кроме отдельных случаев, о которых чуть ниже).

Весь сверхнормативный объем потребления на общие нужды УК обязана оплатить из своих средств. Поскольку с 1 июля норматив на ОДН уменьшился, соответственно, увеличатся расходы управляющих компаний.

Александра Лагно,

руководитель УК "Наш Дом":

У нас в городе считалось, что 28 кубометров в пятиэтажном доме — нормальный размер ОДН. Сейчас по нормативу получается где-то семь кубометров. Мы посчитали, что должны будем заплатить сверх норматива столько же, сколько получаем за текущее содержание и ремонт. То есть должны работать бесплатно!

Жильцы дома на общем собрании могут проголосовать за то, чтобы распределить все "излишки" между жилыми и нежилыми помещениями и оплачивать по фактическому потреблению. Общие собрания по этому поводу сейчас проводятся в нескольких домах в Новоалтайске, но идут они с трудностями.

По словам Лагно, председателей совета дома, которые пытаются их организовать, объясняя, что управляющая компания не может терпеть убытки, нередко обвиняют в лоббировании интересов УК и ресурсовиков.

А пока ресурсоснабжающие компании уже требуют от управляющих организаций оплатить сверхнормативное потребление за прошлые годы. В частности, много исков о взыскании потребления горячей воды выше нормы подала компания "Бийскэнерго".

От УК "Уютное жилье" она требует 219 тыс. рублей, от управляющей организации "Центральная" 55 тыс., от ТСЖ "МЖК-5" 59,5 тыс., решения еще не вынесены. А вот с ТСЖ "Парус" уже взыскано 41 тыс. рублей.