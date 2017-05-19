"С 1 июля мы все сядем на задницу"! Алтайские УК призывают отказаться от новшества по ОДН

Представители управляющих компаний новые правила оценивают однозначно: после 1 июля их ждет массовое разорение. Обсуждали эту тему они 18 мая на "круглом столе", организованном "Союзом ЖКО Алтайского края".

Ольга Зырянова,

директор "Бийской управляющей компании":

Исполнить его нереально ни для населения, ни для всех субъектов.

Тамара Батыгина,

директор барнаульской УК "Сервис":

После 1 июля управляющие компании пойдут на банкротство. Два месяца отработаем — и ресурсовики подадут в суд.

Анатолий Суворов, руководитель "ДЕЗ №1 Ленинского района" и депутат АКЗС, более дипломатичен. Но и он в ходе полемики срывается: "То, что нам выкатили, это смерть управляющим компаниям!"

Виктор Патудин, руководитель "Союз ЖКО Алтайского края", говорит, что в правительстве края уже подготовлено обращение в Минстрой с предложением ввести мораторий на введение в действие новых нормативов потребления на ОДН, и, вероятно, оно вот-вот будет отправлено от имени губернатора края. Со своей стороны хотят направить обращения и представители управляющих компаний, и администрация Барнаула.

Поставило в тупик

Предыстория этого предельно запутанного сюжета такова. Новые правила оплаты потребления на ОДН правительство РФ ввело с 1 января постановлением №1498 (2016 года). "Общие нужды" перевели в первую строчку квитанции — текущее содержание и ремонт.

Эта простая, на первый взгляд, операция, судя по публикациям в СМИ, поставила в тупик всю страну. Неясно было главное: сколько в рублях включить в тариф на текущее содержание, если за ОДН каждый месяц люди платят разные суммы, а за текущее содержание одинаковые?

Федеральные чиновники сказали: включайте исходя из нормативов на ОДН, какие у вас в регионах уже утверждены. А к 1 июня 2017 года разработайте новые и вперед.

Но если бы в текущее содержание включили оплаты по существующим нормативам, население бы просто восстало — тысячи жителей были бы вынуждены переплачивать миллионы. Так что с 1 января для нас ничего не изменилось, счета выставляли, как до 1 января. Изменение было одно: в квитанции строчки "ОДН" переехали с одного места на другое.

Наконец, управление края по госрегулированию цен и тарифов рассчитало новые нормативы потребления воды и электричества на ОДН. Казалось, наступит счастье. Но если старые были чрезмерно высокие, то новые оказались намного, порой в 10 раз, ниже старых.

Из каких денег?

Это в свою очередь вызвало еще более негативную реакцию со стороны всех участников рынка ЖКХ, да и не только их. Проблема еще и в том, что нормативы на индивидуальное потребление, разработанные краевым тарифным управлением раньше, очень низкие. И жильцы многоквартирных домов отказываются оплачивать по счетчикам.

По словам Ольги Заряновой, в Бийске это уже массовое явление: по нормативам дешевле. А если еще и ввести низкие нормативы на ОДН, то управляющие компании и ТСЖ вообще будут "раздеты и разуты". Ведь законодательство устроено так. Не важно, сколько заплатили за ресурсы жильцы. Управляющая компания и ТСЖ обязана оплатить коммунальной компании 100% ресурса, поступившего в дом.

Максим Царенко,

директор УК "ЖЭУ-6":

Управляющие компании задают вопрос: а из каких денег они возьмут эту разницу. Подразумевается, что у них есть какая-то прибыль. А кем подразумевается? Де факто прибыли нет.

Управляющие компании в большинстве домов не в состоянии собрать 100% оплаты. Есть жильцы, которые просто не торопятся платить. Другие не платят, потому что денег нет. И попробуй с них эти деньги взять.

А есть разные приемы занижения своего потребления. Некоторые жильцы, например, ставят в ванну ведерко: в него вода поступает по каплям, а такой расход счетчик не видит. Другие магниты на счетчики ставят - это самый известный прием. Причем, кары, которые ждут таких потребителей, их вовсе не смущают.

Тамара Батыгина,

директор УК "Сервис":

В квартира ставят магниты на счетчики. Мы знаем об этом, но ничего сделать не можем. Законодатель говорит: за 14 дней мы должны предупредить человека, когда мы к нему придем. 14 дней стоит магнит, сматывает показания. Жилец снимет магнит и запустит нас в квартиру. Любуйтесь на его счетчик. После 1 июля у нас введут новые нормативы на ОДН, и мы будем начислять три копейки. Разница ляжет на нас. У нас этих денег нет. Те сказки, которые рассказывают про лишние наши доходы... Да, есть отдельные управляющие компании, которые их получают. Но основная масса работает на текущем содержании.

Грубое применение

"Круглый стол" "Союза ЖКО Алтайского края" - только одно из множества встреч, которые с начала года провели все участники рынка на эту тему. Заседают из-за правительственного новшества много, а понять, как его исполнить без жертв, невозможно. По сведениям управления края по госрегулированию цен и тарифов, в мае прошли и два других заседания. Против введения этих нормативов высказались и коммунальщики, и представители ОНФ - эта информация опубликована на сайте управления.

Ольга Кушакова, зам гендиректора по финансам "Барнаульской горэлектросети", сказала, что отсутствует утвержденная методология расчета этих нормативов. По ее словам, одна методика была утверждена постановлением правительства РФ №306 от 23 мая 2016 года, но позже была "заменена на грубое применение расчетного метода с использованием формулы, составляющие которой являются спорными для всех участвующих в определении нормативов сторон".

Соответственно, "об установлении объективного норматива не может быть и речи", сказала Кушакова.

Более того, как выяснилось, при определении нормативов индивидуального потребления и ОДН используются разные данные по степеням благоустройства, сказал Дмитрий Масловский, гендиректор "Барнаульского водоканала".

Дмитрий Масловский,

гендиректор "Барнаульского водоканала":

Необходимо разработать единую классификацию.

Скажите точно: сколько?

К введению этой нормы Алтайский край не готов еще и по другой причине: на сегодня нет точных сведений ни о фактическом потреблении ресурсов, ни о площади общего имущества в многоквартирных домах. Об этом, в частности, говорил Александр Катнов, начальник управления экономики и финансов "Алтайкрайэнерго".

А ведь от размера общей площади зависят и суммы, которые будут включены в платеж.

Наталья Кудачина,

гендиректор "ВЦ ЖКХ" :

Целесообразно будет информацию об общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, которая используется при расчете нормативов, получать не от ресурсоснабжающих организаций, а из ГИС ЖКХ, которая призвана аккумулировать достоверные сведения о системе жилищно-коммунального комплекса субъекта. До 1 января 2018 года в систему будут внесена информация о типе домов, площадях, количестве проживающих, и именно эти данные могут стать единственно законной базой для расчета этих нормативов. Необходим год для корректировки и дополнения сведений в ГИС ЖКХ, только после этого можно использовать данные для выполнения новых расчетов нормативов. В таком случае, ближайший срок ввода нормативов возможен не ранее 1 марта 2019 года.

Как будем платить?

Если мораторий на введение новых нормативов все же будет принят, каким образом будут оплачивать потребление ресурсов на ОДН?

Сергей Войтюк, руководитель исполкома алтайского ОНФ, поддержавшего мораторий, пояснил, что платить будем так. Если потребление дома больше норматива, то не больше норматива. Если меньше, то по показаниям счетчика. Как, собственно, это и сейчас происходит.