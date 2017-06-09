"Единая Россия" не исключила главу Бийска Громогласову из числа кандидатов на выборы

По данным Политсиб.ру, 7 июня в Бийск приезжала партделегация: секретарь реготделения Александр Романенко, Андрей Клюзов и "политический" вице-премьер Виталий Снесарь. Клюзов подтвердил, что он был в Бийске.

По словам главы исполкома, в конце следующей недели, скорее всего 16 июня, состоится заседание городского политсовета в Бийске, где будут приняты окончательные решения о том, кто войдет в партсписок и в первую тройку. Попадание в нее гарантирует прохождение в следующий состав гордумы. По данным altapress.ru, именно место Лидии Громогласовой в тройке сейчас и находится под вопросом.

Неустойчивое политическое положение Громогласовой может быть вызвано ее непопулярностью у многих жителей Бийска, которые наиболее ярко выразили его на мартовском митинге, где призвали отправить ее в отставку.

По данным Политсиб.ру, делегация обсуждала также вопрос возможного участия в выборах экс-главы Бийского района Евгения Якубы, который в конце апреля ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Его якобы рассматривали даже как потенциального кандидата на пост председателя городского парламента. Однако Андрей Клюзов сообщил, что Якуба как возможный кандидат от "Единой России" не рассматривается. По данным Политсиб.ру, против Якубы выступили местные единороссы.

Выборы в Бийскую городскую Думу состоятся 10 сентября. Половина депутатов будут избраны по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.