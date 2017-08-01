Эксперт о том, содержание каких экзотических животных в доме не превратит жизнь хозяев в ад

— Стоит ли вообще заводить экзотических питомцев?

— Если человек подойдет к этому вопросу со всей серьезностью, то да. Многие люди, которые любят животных, создают для них хорошие условия. Иногда они даже лучше, чем в зоопарках. Например, у кого-то несколько гектаров леса и там гуляют олени. Это красиво и безопасно, если животные не предназначены для охоты.

— Каких животных не стоит брать домой ни в коем случае?

— Брать в дом крупных хищных животных: тигров, львов, медведей — настоящая опасность. Их нельзя даже пытаться приручить. Также я категорически против того, чтобы заводить дома лис. Лисы сегодня — основные разносчики бешенства. Если взять дикую лису, то, как правило, она больна бешенством. Это серьезная проблема и опасность. Люди, к сожалению, не думают об этом и рискуют жизнью.

— Что вы можете посоветовать человеку, который еще не знает, какого экзотического питомца завести?

— Тем, кто еще не определился окончательно, я бы посоветовал прежде всего обратить внимание на кошек и собак. Начинать нужно с этого, не случайно ведь этих животных называют домашними. Существует огромное множество пород собак и кошек. Одни похожи на обезьянок, другие на мишек, норок или крысок. У меня дома живут кошки, за которых я могу нести ответственность. Важно, чтобы и другие люди правильно рассчитали свои силы. Некоторые думают, что бросил кусок мяса, и все. Нет, так не получится! Вы загубите животное. Многие бездумно покупают мелких животных, например кроликов и хорьков. Да, они красивые, но требуют серьезного отношения. Когда люди берут кроликов, то должны понимать, что за ними нужно убирать очень часто. Одно дело — прогулка с собакой, а совсем другое — ежедневный уход за небольшими питомцами.

— А к кому можно обратиться за советом?

— Все, у кого есть вопросы, могут позвонить к нам в зоопарк (тел. 477-399) и проконсультироваться. Мы объясним, что нужно делать для того, чтобы животное доставило удовольствие и не принесло проблем.

— Часто ли люди приносят в зоопарк своих животных?

— Да, нам поступает много звонков. Люди из-за необразованности берут экзотических зверей, а потом понимают, что не справляются, и предлагают их нам. Многие россияне живут по восточному календарю. Когда был год Кролика, то нам принесли 80 этих пушистых зверьков. Также показательна история появления в зоопарке льва Алтая. Первоначально львенка купила молодая девушка из Красноярска. Она хотела заработать с его помощью, фотографируя туристов. Лев с каждым месяцем рос, девушка поняла, что не сможет с ним справиться, и привезла львенка нам. Зоопарки не всегда берут животных, и, к сожалению, людям ничего не остается, кроме как усыплять зверей.

— Какое экзотическое животное завести проще всего?

— Есть необычные животные, которые становятся любимцами и не причиняют особых хлопот. Я бы посоветовал начать знакомство с экзотическими животными с белки. Несложно будет создать ей хорошие условия. Белка неприхотлива, ей нужен красивый уголок, колесо и правильное питание. Некоторые люди хотят потискать животное. Белка не дастся и будет недовольна. В последнее время появилось много контактных зоопарков. Я отношусь к ним крайне отрицательно. Это издевательство над животными! Ведь никому из людей не понравится, если их будут трогать целый день.

— Могут ли экзотические животные стать домашними?

— Важно понимать, что любое животное имеет свой характер. Питомцы чувствуют отношение, понимают людей и ведут себя соответствующе. При правильном воспитании даже экзотическое животное станет лучшим другом и полноценным членом семьи.

— Как долго животные привыкают к жизни в домашних условиях?

— Часто животным нужно привыкать не к условиям содержания, а к конкретному человеку, хозяину. Некоторые питомцы воспринимают только одного члена семьи. Важно хорошо изучить своего питомца и знать особенности его поведения.

— Сложно ли питомцам жить в небольшой квартире?

— Даже маленькому питомцу нужно большое пространство. Например, у енота должно быть много места для прогулок, которые следует контролировать. Если оставить его в квартире одного, то енот откроет шкафы и потрогает все, что только можно. Лапки енота постоянно что-то делают, он вечно в поисках интересного. Забавным это кажется только первое время. Если члену семьи положено 12 квадратных метров, то будьте добры предоставить такое же пространство животному. Сделайте специальный уголок, положите кроватку, игрушки. Любой большой или маленький зверь — равноправный член семьи.

— Есть ли у животных понятие свободы?

— Свобода — понятие, свойственное всему животному миру, в том числе и человеку. Каждый понимает свободу по-своему. Все животные однозначно хотят быть свободными, но если создать им хорошие условия, то они будут довольны.

— Можно ли содержать обезьян в домашних условиях?

— Желание содержать обезьяну дома — бездумный поступок. Обезьяне, чтобы жить комфортно, нужны очень серьезные условия, которые нельзя создать в квартире. Кроме того, обезьяны очень агрессивны и часто нападают неожиданно. Важно также понимать, что эти животные — разносчики опасных болезней.

— Затратно ли содержать необычных зверей?

— Даже небольшие питомцы требуют крупных денежных вложений. Соболь маленький, но у него серьезный рацион. Большой вопрос, сможет ли человек, который берет это животное, обеспечить достойное питание. Это как минимум яйца, творог, обязательно лесные ягоды, рыба, мясо, мед, орехи.

— Есть ли животные, которые не могут жить в одиночестве?

— Есть стадные животные, а есть одиночки. Нужно заранее познакомиться с особенностями будущего питомца. Например, некоторые попугаи не переносят одиночества, а белке будет комфортно и без других зверей.

— Держать змей — это настоящая опасность для окружающих?

— Вопрос в том, какую именно змею хочется завести. Создание дома специального террариума — неплохая идея. Но нужно хорошо знать специфику содержания змей. Они спят полгода своей жизни, им не нужно мешать. Опасность представляют большие змеи, которые могут съесть и кошку. Тем более не стоит заводить ядовитых змей или скорпионов. В таких случаях человек подвергает угрозе себя, животное и окружающих.

— Существует ли ограничение по видам животных, которых можно содержать дома?

— К сожалению, нет. В июне прошлого года состоялся первый съезд директоров зоопарков России. Там была выдвинута идея о принятии особых законов для защиты животных. В настоящее время есть лишь закон о зоопарках, но он устарел. Кроме того, сейчас прокуратура не может проверить, сколько краснокнижных животных находится в частных руках.

— Верно ли, что хозяева похожи на своих питомцев и наоборот?

— Часто, наблюдая за собаками и людьми, понимаешь, что они очень похожи. Порой смотришь на женщину с колли и понимаешь, что она сама лиса лисой, даже внешне напоминает колли. Думаю, что это связано с биологическими ритмами. Мы сами ведем себя как животные и выбираем питомцев, которые чем-то похожи на нас.