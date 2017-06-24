Энергетики объяснили, почему сто домов под Барнаулом почти трое суток были без света

Около 16 часов, 23 июня, энергетики восстановили электроснабжение в микрорайоне "Чистые пруды" села Фирсова. Как сообщал altapress.ru, жители около сотни домов после грозы оставались без света почти трое суток. Выяснилось, что дома были подсоединены к бесхозным сетям.
Как рассказали altapress.ru в пресс-службе компании "Алтайэнеросбыт", жилые дома микрорайона "Чистые пруды" присоединены к электросетям, собственник которых не определён. Так как часть жителей микрорайона — абоненты "Алтайэнергосбыта", энергокомпания неоднократно пыталась установить владельца этих сетей "для осуществления дальнейших процедур по их передаче ответственной сетевой организации".
В то же время специалисты компании "Алтайэнерго", к сетям которой присоединены сети микрорайона "Чистые пруды", 22 июня определили место повреждения сетей. Администрация Первомайского района наняла специализированную организацию, которая и восстановила электроснабжение "Чистых прудов".
Напомним, из-за дождей и гроз вечером 20 июня часть жителей Алтайского края осталась без электроэнергии. Под массовые аварийные отключения попали 11 900 человек.
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