Энергетики объяснили, почему сто домов под Барнаулом почти трое суток были без света

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе компании "Алтайэнеросбыт", жилые дома микрорайона "Чистые пруды" присоединены к электросетям, собственник которых не определён. Так как часть жителей микрорайона — абоненты "Алтайэнергосбыта", энергокомпания неоднократно пыталась установить владельца этих сетей "для осуществления дальнейших процедур по их передаче ответственной сетевой организации".

В то же время специалисты компании "Алтайэнерго", к сетям которой присоединены сети микрорайона "Чистые пруды", 22 июня определили место повреждения сетей. Администрация Первомайского района наняла специализированную организацию, которая и восстановила электроснабжение "Чистых прудов".

Напомним, из-за дождей и гроз вечером 20 июня часть жителей Алтайского края осталась без электроэнергии. Под массовые аварийные отключения попали 11 900 человек.