В поселке под Барнаулом третьи сутки обесточены сотня домов

С 21 июня в микрорайоне "Чистые пруды" поселка Фирсово нет света. Без электроэнергии третьи сутки остаются жители примерно 100 домов, сообщил altapress.ru председатель местного ТСЖ Сергей Фаст.
По его словам, сбой произошел во время последней грозы. Тогда без света остались порядка 20 населенных пунктов Первомайского района, но сейчас подача электроэнергии восстановлена во все из них, за исключением "Чистых прудов". По словам Фаста, ремонтные бригады несколько раз приезжали в их поселок, но наладить электроснабжение им так и не удалось.
Местные жители имеют прямые договоры на поставку электроэнергии с "Алтайэнергосбытом". По словам председателя ТСЖ, клиентам так и не удалось уточнить в компании причину отключения и срок, когда им дадут свет.
В пресс-службе "Алтайэнергосбыта" altapress.ru уточнили, что проблема произошла на сетях МРСК Сибири. Редакция altapress.ru отправила запрос в пресс-службу "Алтайэнерго".
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