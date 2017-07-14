Фонд "Сколково" рассмотрит Алтайский край как площадку для возрождения генетики в России

Куликов сообщил, что планирует провести несколько встреч с руководством региона, в ходе которых обсудит реализацию проектов, связанных с генетикой, в том числе проекта по КРС.

По его словам, в настоящее время он находится в стадии разработки. В нем участвует несколько крупных федеральных структур. Возможно, будет участвовать "Сколтех" и несколько региональных институтов и вузов.

Роман Куликов,

директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда "Сколково":

Не секрет, что мы экспортируем скот из Канады, США, Новой Зеландии. За основу реализации проекта по генетике КРС в России мы взяли опыт Ирландии. За последние 10 лет она сделала большой рывок. И из страны, которая импортирует животных превратилась в одного из лучших мировых экспортеров скота. Они соединили ИТ и биологию, совершили революцию. Мы надеемся, что на базе нескольких российских регионов нам удастся это повторить. Это большая работа. Там участвуют молекулярные биологи, биоинформатики, селекционеры. Я надеюсь, что Алтай присоединится к этому проекту.

Куликов сообщил, что проект только начинается. В течение шести месяцев ведутся переговоры, согласуются технические задания, участвующие стороны, материал и так далее. Сейчас проводится анализ баз данных животных из шести-семи регионов, Алтайский край входит в их число. Другие регионы, которые могут войти в проект — Татарстан и Башкирия.

Роман Куликов,

директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда "Сколково":

Я считаю, что такие проекты логично реализовывать в таких регионах, как Алтайский край. Здесь есть для этого климатические, интеллектуальные, людские и отчасти финансовые ресурсы.

По его словам, Россия прошла первый этап по развитию сельского хозяйства: научилась выращивать культуры, делать молоко, сыр и прочее. Теперь предстоит пройти второй этап, "научиться делать все исходники" — удобрение, оборудование, а также все, что связано с генетикой животных и растений. Куликов сказал, что Алтайский край может стать одной из площадок, где будет происходить возрождение российской генетики.