Фотофакты. На Алтае задержали мужчину, который выращивал плантации мака

Наркосодержащий мак. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Наркосодержащий мак. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Наркосодержащий мак. Фото: Пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в мае этого года 31-летний житель Заринска посеял мак на своем приусадебном участке. Наркосодержащее растение мужчина посадил в цветниках и на огороде. За ними он тщательно ухаживал, поливах и пропалывал.

Полицейские изъяли у подозреваемого около 2,5 тысяч корней мака. Экспертиза показала, что растения являются наркосодержащими.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы и ограничение свободы до двух лет. Известно, что ранее его уже неоднократно судили, в том числе и за незаконное хранение наркотиков.