Фотофакты. На Алтае задержали мужчину, который выращивал плантации мака

В Заринске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном выращивании мака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, в мае этого года 31-летний житель Заринска посеял мак на своем приусадебном участке. Наркосодержащее растение мужчина посадил в цветниках и на огороде. За ними он тщательно ухаживал, поливах и пропалывал.
Полицейские изъяли у подозреваемого около 2,5 тысяч корней мака. Экспертиза показала, что растения являются наркосодержащими.
Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы и ограничение свободы до двух лет. Известно, что ранее его уже неоднократно судили, в том числе и за незаконное хранение наркотиков.
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