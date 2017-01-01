Фотофакты. На алтайское трассе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей

На трассе недалеко от Ребрихи столкнулись три автомобиля, сообщили подписчики сообщества "Барнаул22".
Очевидцы сообщают, что на место происшествия приехали несколько машин "скорой помощи". Подробной информации о пострадавших пока нет. Однако те, кто проезжали мимо, видели на снегу много крови. По версии очевидцев, виновником аварии стала "девятка", которая ехала в сторону села Мамонтово. Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Ранее altapress.ru сообщал, что на трассе Рубцовск-Барнаул автомобиль Hyundai съехал в кювет, а на трассе Романово-Мамонтово автомобиль перевернулся. Причиной стали гоголедные явления на дорогах.
Напомним, некоторое время назад пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщила, что дороги в Алтайском крае открыли для проезда всех видов транспорта.
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