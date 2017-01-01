В Алтайском крае открыли все трассы

Дороги в Алтайском крае открыты для проезда всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. При этом водителям советуют следить за информацией от МЧС и быть аккуратными на дорогах.
Напомним, 1 января в 16:00 поступила информация от дежурной службы "Алтайавтодора" о перерыве в движении на дорогах регионального значения. Причина — отсутствие видимости, сильный порывистый ветер, осадки в виде снега. Чтобы не допустить роста количества ДТП и образования пробок на занесенных дорогах, движение перекрыли для всех видов транспорта на 14 участках дорог, в том числе на участке федеральной трассы Р-256.
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