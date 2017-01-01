Фотофакты. Из-за гололеда на алтайских трассах автомобилисты не справляются с управлением

На трассе Рубцовск-Барнаул автомобиль Hyundai съехал в кювет, сообщает "Барнаул22". Очевидцы также рассказали, что на трассе Романово-Мамонтово автомобиль перевернулся. Причиной стали гололедные явления на дорогах.
Подписчики барнаульского сообщества сообщают, что водитель перевернувшейся иномарки ехал со скоростью 60 км/ч. При этом из-за гололедицы на дороге водитель не смог справиться с управлением.
Несмотря на то, что ветер и снег стихли, ехать водителям приходится медленно. По словам очевидцев, некоторые трассы уже начали чистить и посыпать песком.
Напомним, вчера на дорогах края застряли несколько автомобилей, также произошло лобовое столкновение.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 3 января в связи с погодными условиями остаются закрытыми 4 участка дорог регионального значения.
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