Фотофакты. Из-за гололеда на алтайских трассах автомобилисты не справляются с управлением

Трасса Романово-Мамонтово. Фото: barneos22. Трасса Рубцовск-Барнаул. Фото: barneos22.

Подписчики барнаульского сообщества сообщают, что водитель перевернувшейся иномарки ехал со скоростью 60 км/ч. При этом из-за гололедицы на дороге водитель не смог справиться с управлением.

Несмотря на то, что ветер и снег стихли, ехать водителям приходится медленно. По словам очевидцев, некоторые трассы уже начали чистить и посыпать песком.

Напомним, вчера на дорогах края застряли несколько автомобилей, также произошло лобовое столкновение.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 3 января в связи с погодными условиями остаются закрытыми 4 участка дорог регионального значения.