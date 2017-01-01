В Алтайском крае из-за непогоды четыре участка дороги до сих пор остаются перекрытыми

По состоянию на 11:00 3 января остаются перекрытыми 4 участка дорог в 8 районах Алтайского края (Змеиногорского, Рубцовского, Алейского, Чарышского, Усть-Калманского, Шипуновского, Поспелихинского, Третьяковского районов):

— участок трассы К-03 Змеиногорск — Рубцовск (на участке дороги от Змеиногорска до Рубцовска, 80 км, Змеиногорский, Рубцовский районы).

— участок трассы К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское (на участке от 7 до 46 км, 39 км, Рубцовский район).

— участок трассы К-18 Алейск — Чарышское (на участке от 25 до 172 км, 147 км, Алейский, Усть-Калманский, Чарышский районы).

— участок трассы К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (на участке от 82 до 169 км, Поспелихинский, Змеиногорский, Третьяковский, Курьинский районы).

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю переведено в режим повышенной готовности полным составом сил, собран оперативный штаб. На дорогах работает снегоочистительная техника, функционируют посты ГИБДД, мобильные и стационарные пункты обогрева, задействованы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Если возникает угроза жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.