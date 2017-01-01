Фотофакты. На трассе М52 "лоб в лоб" столкнулись два автомобиля

ДТП под Б. Ключами. Фото: vk.com/barneos22. ДТП под Б. Ключами. Фото: vk.com/barneos22. ДТП под Б. Ключами. Фото: vk.com/barneos22. ДТП под Б. Ключами. Фото: vk.com/barneos22.

Плохая видимость и заносы на многих дорогах Алтайского края сегодня стали причинами ДТП. Под Б. Ключами, пишут очевидцы, причиной ДТП мог стать рискованный обгон. Кроме того, знакомые с данной трассой автолюбители говорят, что дорожное полотно на несколько сантиметров выше обочины, поэтому машину может уносить в занос.

В данном ДТП пострадали люди. С травмами их доставили в больницы.