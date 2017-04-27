Фотофакты. Под алтайским селом загорелся полигон ТБО

Пожар в Алтайском районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Алтайском районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Алтайском районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Алтайском районе. Фото: altapress.ru.

Как сообщает корреспондент altapress.ru, огонь перекинулся на поля. Пожар пылает буквально в 500 метрах от самого села. На месте работают пожарные.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение с 27 по 30 апреля. Местами в южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).