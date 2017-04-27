В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение до конца месяца

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение с 27 по 30 апреля. Местами в южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). 27 апреля, по данным синоптиков, высокая пожароопасность будет в Угловском и Краснощековском районах.
Пока противопожарного режима в Алтайском крае нет, а значит, въезд в леса не запрещен. В ближайшие дни в регионе ожидается солнечная и жаркая погода: местами до +28 градусов. Лишь в субботу в южных районах края возможен дождь с грозой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.