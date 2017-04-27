В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение до конца месяца

Пока противопожарного режима в Алтайском крае нет, а значит, въезд в леса не запрещен. В ближайшие дни в регионе ожидается солнечная и жаркая погода: местами до +28 градусов. Лишь в субботу в южных районах края возможен дождь с грозой.